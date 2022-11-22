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В ДНР из-за обстрелов без воды остались почти 24 тысячи бытовых абонентов
В ДНР из-за обстрелов без воды остались почти 24 тысячи бытовых абонентов - РИА Новости, 22.11.2022
В ДНР из-за обстрелов без воды остались почти 24 тысячи бытовых абонентов
Почти 24 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без водоснабжения из-за обстрела украинскими войсками территории Верхнекальмиусского водохранилища, сообщил... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:12
2022-11-22T14:12
2022-11-22T14:12
специальная военная операция на украине
жкх
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ясиноватая
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происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Почти 24 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без водоснабжения из-за обстрела украинскими войсками территории Верхнекальмиусского водохранилища, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) без водоснабжения остались почти 24 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что Верхнекальмиусская насосная станция в Ясиноватой в ДНР осталась без света из-за обстрелов со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221120/obman-1832817516.html
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жкх, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, Россия, Происшествия
В ДНР из-за обстрелов без воды остались почти 24 тысячи бытовых абонентов
В ДНР почти 24 тысячи бытовых абонентов остались без водоснабжения из-за обстрелов ВСУ