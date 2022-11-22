https://ria.ru/20221122/voda-1833356236.html

В ДНР из-за обстрелов без воды остались почти 24 тысячи бытовых абонентов

В ДНР из-за обстрелов без воды остались почти 24 тысячи бытовых абонентов - РИА Новости, 22.11.2022

В ДНР из-за обстрелов без воды остались почти 24 тысячи бытовых абонентов

Почти 24 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без водоснабжения из-за обстрела украинскими войсками территории Верхнекальмиусского водохранилища, сообщил... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:12

2022-11-22T14:12

2022-11-22T14:12

специальная военная операция на украине

жкх

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822762820_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2e8b7561d807536a2103af21aa47df4a.jpg

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Почти 24 тысячи бытовых абонентов в ДНР остались без водоснабжения из-за обстрела украинскими войсками территории Верхнекальмиусского водохранилища, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) без водоснабжения остались почти 24 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что Верхнекальмиусская насосная станция в Ясиноватой в ДНР осталась без света из-за обстрелов со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221120/obman-1832817516.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, россия, происшествия