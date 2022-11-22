https://ria.ru/20221122/vlazhnost-1833249251.html
Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве
Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве - РИА Новости, 22.11.2022
Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве
Нынешний вторник может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года в Москве, по области уже выпало до 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:47
2022-11-22T08:47
2022-11-22T09:01
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нынешний вторник может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года в Москве, по области уже выпало до 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Помимо комплекса неблагоприятных явлений погоды, связанных с сильными осадками, гололедом, ледяными дождями, сегодняшний день может войти в метеорологическую историю столицы как самое влажное 22 ноября за последние 73 года, то есть с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что пока лидер - 22 ноября 1965 года, тогда выпало 8 миллиметров осадков. Также он рассказал, что, предварительно, к 6 часам утра по Московской области местами уже выпало 4-5 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20221121/moskva-1833160293.html
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Мокрый снег в Москве
В Москве обещали ледяной дождь. Пока идет мокрый снег.
2022-11-22T08:47
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погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
08:47 22.11.2022 (обновлено: 09:01 22.11.2022)
Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве
Синоптик Леус: нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве