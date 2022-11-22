https://ria.ru/20221122/vlazhnost-1833249251.html

Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве

Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве - РИА Новости, 22.11.2022

Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве

Нынешний вторник может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года в Москве, по области уже выпало до 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:47

2022-11-22T08:47

2022-11-22T09:01

погода

москва

михаил леус

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нынешний вторник может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года в Москве, по области уже выпало до 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Помимо комплекса неблагоприятных явлений погоды, связанных с сильными осадками, гололедом, ледяными дождями, сегодняшний день может войти в метеорологическую историю столицы как самое влажное 22 ноября за последние 73 года, то есть с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что пока лидер - 22 ноября 1965 года, тогда выпало 8 миллиметров осадков. Также он рассказал, что, предварительно, к 6 часам утра по Московской области местами уже выпало 4-5 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20221121/moskva-1833160293.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мокрый снег в Москве В Москве обещали ледяной дождь. Пока идет мокрый снег. 2022-11-22T08:47 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус