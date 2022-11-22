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В Удмуртии приговорили к работам издевавшуюся над учеником учительницу

В Удмуртии приговорили к работам издевавшуюся над учеником учительницу - РИА Новости, 22.11.2022

В Удмуртии приговорили к работам издевавшуюся над учеником учительницу

Учительница начальных классов удмуртской сельской школы, которая принуждала учеников бить одноклассника и ставить его коленями на горох, наказана обязательными... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:10

2022-11-22T12:10

2022-11-22T12:10

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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Учительница начальных классов удмуртской сельской школы, которая принуждала учеников бить одноклассника и ставить его коленями на горох, наказана обязательными работами и уволена, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.С сентября по ноябрь 2021 года 39-летняя учительница начальных классов Красногорской гимназии жестоко обращалась с учеником второго класса, с которым у неё был конфликт из-за дисциплины, информирует пресс-служба."Учитель принуждала учеников этого класса ставить мальчика коленями на горох и наносить ему удары тонкой веткой по различным частям тела, причинив ребенку своими действиями физическую боль и нравственные страдания", - говорится в сообщении.Суд признал учительницу виновной по статье УК РФ "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним"."Приговором мирового судьи ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов. Не согласившись с решением мирового судьи, женщина направила апелляционную жалобу в районный суд. Юкаменский районный суд апелляционную жалобу осужденной не удовлетворил", - добавили в пресс-службе.Учительница уволена, сейчас не работает в сфере образования, уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

https://ria.ru/20221115/zaporozhe-1831525364.html

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происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), образование - общество