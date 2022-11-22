https://ria.ru/20221122/tyazhelobolnye-1833413528.html

В Подмосковье на лечение тяжелобольных выделят свыше миллиарда рублей

В Подмосковье на лечение тяжелобольных выделят свыше миллиарда рублей - РИА Новости, 22.11.2022

В Подмосковье на лечение тяжелобольных выделят свыше миллиарда рублей

В Московской области выделят более миллиарда рублей на нужды тяжелобольных пациентов в 2023 году. На эти средства закупят лекарства, а также все необходимое... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:23

2022-11-22T16:23

2022-11-22T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя –РИА Новости. В Московской области выделят более миллиарда рублей на нужды тяжелобольных пациентов в 2023 году. На эти средства закупят лекарства, а также все необходимое оборудование для лечения пациентов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Мособлдумы. В Подмосковье паллиативную помощь жителям оказывают в 48 медучреждениях.Глава комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев подчеркнул, что тяжелобольные могут получить лекарства в 60 аптечных пунктах."В области паллиативной медпомощи уделяется особое внимание. В настоящее время реализуется программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи, рассчитанная на пять лет", – отметил Голубев.Данные меры поддержки помогают облегчить жизнь больных людей, а также улучшить их состояние. Лечение можно получить как на дому, так и в медицинских учреждениях.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)