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В Подмосковье на лечение тяжелобольных выделят свыше миллиарда рублей
В Подмосковье на лечение тяжелобольных выделят свыше миллиарда рублей - РИА Новости, 22.11.2022
В Подмосковье на лечение тяжелобольных выделят свыше миллиарда рублей
В Московской области выделят более миллиарда рублей на нужды тяжелобольных пациентов в 2023 году. На эти средства закупят лекарства, а также все необходимое... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:23
2022-11-22T16:23
2022-11-22T16:24
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МОСКВА, 22 ноя –РИА Новости. В Московской области выделят более миллиарда рублей на нужды тяжелобольных пациентов в 2023 году. На эти средства закупят лекарства, а также все необходимое оборудование для лечения пациентов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Мособлдумы. В Подмосковье паллиативную помощь жителям оказывают в 48 медучреждениях.Глава комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев подчеркнул, что тяжелобольные могут получить лекарства в 60 аптечных пунктах."В области паллиативной медпомощи уделяется особое внимание. В настоящее время реализуется программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи, рассчитанная на пять лет", – отметил Голубев.Данные меры поддержки помогают облегчить жизнь больных людей, а также улучшить их состояние. Лечение можно получить как на дому, так и в медицинских учреждениях.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 22 ноя –РИА Новости.
В Московской области выделят более миллиарда рублей на нужды тяжелобольных пациентов в 2023 году. На эти средства закупят лекарства, а также все необходимое оборудование для лечения пациентов, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на данные Мособлдумы.
В Подмосковье паллиативную помощь жителям оказывают в 48 медучреждениях.
Глава комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев подчеркнул, что тяжелобольные могут получить лекарства в 60 аптечных пунктах.
"В области паллиативной медпомощи уделяется особое внимание. В настоящее время реализуется программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи, рассчитанная на пять лет", – отметил Голубев.
Данные меры поддержки помогают облегчить жизнь больных людей, а также улучшить их состояние. Лечение можно получить как на дому, так и в медицинских учреждениях.