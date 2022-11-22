15:17 22.11.2022 (обновлено: 15:23 22.11.2022)
Эрдоган: никто не помешает Турции устанавливать безопасность на границах
Президент Эрдоган: никто не помешает Турции устанавливать безопасность у своих границ
Президент Турции
АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать его стране устанавливать безопасность у границ.
"Отсюда я открыто заявляю, что мы выполнили свою часть договоренностей по охране наших границ с Сирией. Наступил конец пути для тех, кто думает, что сможет отвлечь Турцию играми. Отныне для нас существует только одна мера, только одна граница. Это безопасность нашей собственной страны и наших граждан… Мы провели линию безопасности там, где она должна быть, на некоторых наших границах с Ираком и Сирией. Никто не может помешать нам провести черту там, где она должна быть, когда нападения продолжаются", - сказал Эрдоган, слова которого приводит телеканал NTV.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начинается очередной – 19-й – раунд переговоров по Сирии. Турция – наряду с Россией и Ираном – является страной-гарантом по сирийским переговорам.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.