Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган: никто не помешает Турции устанавливать безопасность на границах - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833383038.html
Эрдоган: никто не помешает Турции устанавливать безопасность на границах
Эрдоган: никто не помешает Турции устанавливать безопасность на границах - РИА Новости, 22.11.2022
Эрдоган: никто не помешает Турции устанавливать безопасность на границах
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать его стране устанавливать безопасность у границ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:17
2022-11-22T15:23
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
война в сирии
рабочая партия курдистана
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831854494_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_30ca1e234b12113a7b776b6b2fd1f5ce.jpg
АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать его стране устанавливать безопасность у границ."Отсюда я открыто заявляю, что мы выполнили свою часть договоренностей по охране наших границ с Сирией. Наступил конец пути для тех, кто думает, что сможет отвлечь Турцию играми. Отныне для нас существует только одна мера, только одна граница. Это безопасность нашей собственной страны и наших граждан… Мы провели линию безопасности там, где она должна быть, на некоторых наших границах с Ираком и Сирией. Никто не может помешать нам провести черту там, где она должна быть, когда нападения продолжаются", - сказал Эрдоган, слова которого приводит телеканал NTV.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начинается очередной – 19-й – раунд переговоров по Сирии. Турция – наряду с Россией и Ираном – является страной-гарантом по сирийским переговорам.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833339019.html
https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833379100.html
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831854494_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_c5b489292d31db26920694035a82e412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, сирия
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Война в Сирии, Рабочая партия Курдистана, Сирия
15:17 22.11.2022 (обновлено: 15:23 22.11.2022)
 
Эрдоган: никто не помешает Турции устанавливать безопасность на границах

Президент Эрдоган: никто не помешает Турции устанавливать безопасность у своих границ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции
Президент Турции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать его стране устанавливать безопасность у границ.
"Отсюда я открыто заявляю, что мы выполнили свою часть договоренностей по охране наших границ с Сирией. Наступил конец пути для тех, кто думает, что сможет отвлечь Турцию играми. Отныне для нас существует только одна мера, только одна граница. Это безопасность нашей собственной страны и наших граждан… Мы провели линию безопасности там, где она должна быть, на некоторых наших границах с Ираком и Сирией. Никто не может помешать нам провести черту там, где она должна быть, когда нападения продолжаются", - сказал Эрдоган, слова которого приводит телеканал NTV.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане начинается очередной – 19-й – раунд переговоров по Сирии. Турция – наряду с Россией и Ираном – является страной-гарантом по сирийским переговорам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:38
Россия понимает беспокойство Турции по поводу безопасности, заявил Песков
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
15:06Война в Сирии
Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака
 
Война в СирииВ миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия КурдистанаСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала