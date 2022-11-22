https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833379100.html

Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака

Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака - РИА Новости, 22.11.2022

Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Запад в "двуличии" в отношении к "антитеррористическим операциям" страны на севере Сирии и Ирака. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:06

2022-11-22T15:06

2022-11-22T15:06

война в сирии

в мире

сулейман сойлу

сирия

ирак

анкара (провинция)

сирийские демократические силы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735499041_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_c19e58fd992b4997e06ed2fec3482d2e.jpg

АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Запад в "двуличии" в отношении к "антитеррористическим операциям" страны на севере Сирии и Ирака.По его словам, Анкара не позволит реализовать план создания "террористического государства" у своих границ.Глава турецкого правоохранительного ведомства привлек внимание к кровавым преступлениям запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее ответвлений в Сирии и Ираке.По его словам, последними звеньями "кровавых преступлений террористов РПК" стали теракт в Стамбуле, жертвами которого стали шесть человек, а также обстрел двух приграничных провинций Турции.Министр подчеркнул, что в ответ турецкая армия нанесла массированный воздушный удар по "объектам террористов на севере Ирака и Сирии"."В рамках операции Pençe Kılıç в Сирии и Ираке были ликвидированы сотни террористов. При этом мы стали свидетелями очередного двуличия Запада, где вместо поддержки Анкары, призвали прекратить антитеррористическую операцию", - приводит слова министра агентство Anadolu.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221122/voyna-1833364972.html

https://ria.ru/20221122/siriya-1833330061.html

https://ria.ru/20221122/siriya-1833377118.html

сирия

ирак

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сулейман сойлу, сирия, ирак, анкара (провинция), сирийские демократические силы