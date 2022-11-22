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Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака - РИА Новости, 22.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833379100.html
Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака
Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака - РИА Новости, 22.11.2022
Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Запад в "двуличии" в отношении к "антитеррористическим операциям" страны на севере Сирии и Ирака. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:06
2022-11-22T15:06
война в сирии
в мире
сулейман сойлу
сирия
ирак
анкара (провинция)
сирийские демократические силы
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АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Запад в "двуличии" в отношении к "антитеррористическим операциям" страны на севере Сирии и Ирака.По его словам, Анкара не позволит реализовать план создания "террористического государства" у своих границ.Глава турецкого правоохранительного ведомства привлек внимание к кровавым преступлениям запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее ответвлений в Сирии и Ираке.По его словам, последними звеньями "кровавых преступлений террористов РПК" стали теракт в Стамбуле, жертвами которого стали шесть человек, а также обстрел двух приграничных провинций Турции.Министр подчеркнул, что в ответ турецкая армия нанесла массированный воздушный удар по "объектам террористов на севере Ирака и Сирии"."В рамках операции Pençe Kılıç в Сирии и Ираке были ликвидированы сотни террористов. При этом мы стали свидетелями очередного двуличия Запада, где вместо поддержки Анкары, призвали прекратить антитеррористическую операцию", - приводит слова министра агентство Anadolu.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20221122/voyna-1833364972.html
https://ria.ru/20221122/siriya-1833330061.html
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сирия
ирак
анкара (провинция)
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в мире, сулейман сойлу, сирия, ирак, анкара (провинция), сирийские демократические силы
Война в Сирии, В мире, Сулейман Сойлу, Сирия, Ирак, Анкара (провинция), Сирийские демократические силы
15:06 22.11.2022
 
Глава МВД Турции обвинил Запад в двуличии из-за Сирии и Ирака

Глава МВД Турции Сойлу обвинил Запад в двуличии после военных операций в Сирии и Ираке

© AP Photo / Burhan OzbiliciМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Запад в "двуличии" в отношении к "антитеррористическим операциям" страны на севере Сирии и Ирака.
По его словам, Анкара не позволит реализовать план создания "террористического государства" у своих границ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В Совфеде считают, что Анкаре нужна победоносная война
Глава турецкого правоохранительного ведомства привлек внимание к кровавым преступлениям запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее ответвлений в Сирии и Ираке.
По его словам, последними звеньями "кровавых преступлений террористов РПК" стали теракт в Стамбуле, жертвами которого стали шесть человек, а также обстрел двух приграничных провинций Турции.
"На улице Истиклаль в Стамбуле погибли ни в чем не повинные люди, а сегодня мы хороним молодую учительницу и ребенка, погибших в результате обстрела террористов с сирийской территории", - сказал Сойлу.
Министр подчеркнул, что в ответ турецкая армия нанесла массированный воздушный удар по "объектам террористов на севере Ирака и Сирии".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В Кремле прокомментировали слова Эрдогана про обязательства России по Сирии
"В рамках операции Pençe Kılıç в Сирии и Ираке были ликвидированы сотни террористов. При этом мы стали свидетелями очередного двуличия Запада, где вместо поддержки Анкары, призвали прекратить антитеррористическую операцию", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Война в СирииВ миреСулейман СойлуСирияИракАнкара (провинция)Сирийские демократические силы
 
 
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