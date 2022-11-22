https://ria.ru/20221122/trudoustroystvo-1833267163.html
ЕР будет помогать семьям мобилизованных в трудоустройстве
ЕР будет помогать семьям мобилизованных в трудоустройстве - РИА Новости, 22.11.2022
ЕР будет помогать семьям мобилизованных в трудоустройстве
Партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" будет помогать семьям мобилизованных в трудоустройстве, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:25
2022-11-22T10:25
2022-11-22T10:25
специальная военная операция на украине
калужская область
единая россия
камчатский край
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" будет помогать семьям мобилизованных в трудоустройстве, сообщила пресс-служба партии."Отдельным направлением партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" станет помощь семьям мобилизованных. Речь идет как о трудоустройстве членов их семей, так и оказании юридической поддержки в решении смежных вопросов", - говорится в Telegram-канале партии.По данным пресс-службы, партия провела видеоконференцию, посвященную развитию этого и других направлений партпроекта, с пятью пилотными регионами - Липецкой, Рязанской, Калужской областями, Камчатским краем и Удмуртией."В рамках "Моей карьеры с "Единой Россией" работу уже нашли несколько сотен человек, часть из них – вынужденные переселенцы", - отметили в партии.
https://ria.ru/20221122/pomosch-1833252680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, единая россия, камчатский край, общество, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Единая Россия, Камчатский край, Общество, Частичная мобилизация в России
ЕР будет помогать семьям мобилизованных в трудоустройстве
Партийный проект ЕР будет помогать семьям мобилизованных в трудоустройстве