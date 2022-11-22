https://ria.ru/20221122/sud-1833379401.html

Израильтянка подала в суд на телохранителя Байдена

Израильтянка подала в суд на телохранителя Байдена - РИА Новости, 22.11.2022

Израильтянка подала в суд на телохранителя Байдена

Израильтянка подала в суд на подравшегося с ней в июле сотрудника американской секретной службы, который прибыл в Иерусалим в преддверии визита президента США... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:07

2022-11-22T15:07

2022-11-22T15:07

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сша

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Израильтянка подала в суд на подравшегося с ней в июле сотрудника американской секретной службы, который прибыл в Иерусалим в преддверии визита президента США Джо Байдена.Ранее телеканал CNN сообщал, что сотрудник американской Секретной службы, прибывший в Иерусалим в преддверии визита президента США Джо Байдена, подрался с местной женщиной и был выслан обратно в США."Этот иск подан от имени Тамар Бен-Хаим, красивой тридцатилетней незамужней женщины, гражданки и жительницы Израиля, которая подверглась жестокому нападению и избиению со стороны ответчика..., когда он был в Израиле летом 2022 года", - говорится в документе, ссылку на который предоставляет журнал Hill.Согласно иску, американец напал на израильтянку на улице. Неожиданно и без предупреждения он начал бить ее. Избиение продолжалось до тех пор, пока человек, сопровождавший телохранителя, но не принимавший участие в нападении, не оттащил своего спутника.Позже Бен-Хаим узнала, что напавший на нее мужчина работает в Секретной службе США, однако его личность ей еще не известна.В документе указывается, что после пережитого женщине диагностировали острую реакцию на стресс, ей предписали регулярно посещать психотерапевта. Согласно иску, Бен-Хаим, вероятно, страдает от посттравматического стрессового расстройства.

https://rsport.ria.ru/20220817/privetstvie-1810226450.html

https://ria.ru/20201029/konsulstvo-1582082328.html

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иерусалим

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, иерусалим, израиль