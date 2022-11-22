https://ria.ru/20221122/stazhirovka-1833426540.html

Латиноамериканские журналисты принимают участие в стажировке SputnikPro

Латиноамериканские журналисты принимают участие в стажировке SputnikPro - РИА Новости, 22.11.2022

Латиноамериканские журналисты принимают участие в стажировке SputnikPro

В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik стартовала специальная сессия просветительского проекта SputnikPro "Россия и Латинская... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:57

2022-11-22T16:57

2022-11-22T16:57

россия

sputnik

журналистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833424372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8adba396ad81fc9ebb9e733785df54e0.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik стартовала специальная сессия просветительского проекта SputnikPro "Россия и Латинская Америка: новые точки сближения" для молодых профессионалов в области медиа. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в рамках программы InteRussia и продолжает цикл стажировок для иностранных журналистов.В зимней сессии принимают участие 10 представителей ведущих СМИ из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Среди них: информационное агентство Brasil247 (Бразилия), газета La República (Перу), информационное агентство Prensa Latina (Куба), газета El Deforma (Мексика) и другие.В течение месяца журналисты прослушают лекции и посетят мастер-классы от ведущих экспертов Sputnik, примут участие в профильных мероприятиях партнеров, встретятся со спикерами на ведущих общественно-политических и технологических площадках Москвы, познакомятся с культурными достопримечательностями города.Первыми с участниками проекта встретились директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и координатор международных программ Фонда Горчакова Ляна Дымова. Уже в первые дни журналисты высоко оценили программу.Марта Андрес из кубинского информационного агентства Prensa Latina отметила: "Я возлагаю большие надежды на программу, это уникальная возможность получить практические навыки и знания профессионалов с огромным опытом в работе в сфере медиа. Мне очень интересно научиться новому у экспертов, которые работают в Sputnik, и побольше пообщаться с коллегами, которые приехали на проект вместе со мной, о вызовах, с которыми сталкиваются журналисты в других странах, а также об особенностях корреспондентской работы у них".Габриэль Сакилан из аргентинской газетыAhora San Juan в свою очередь добавил: "Я бесконечно благодарен Sputnik и Фонду Горчакова за организацию программы InteRussia и предоставленную возможность получить незабываемый опыт. Огромное счастье для меня быть частью группы журналистов из Латинской Америки, которых собрали вместе. Я уверен, что мы сможем поработать над важными для каждого из нас вопросами и расширить дружеские и рабочие контакты в нашем родном регионе. Программа, которую для нас подготовили, превосходит все мои ожидания. Микс радости, благодарности, желания научиться чему-то новому и поделиться опытом захватывает меня с головой. И, наконец, хотел бы подчеркнуть, что холод Москвы компенсируется теплом, которое чувствуется от такого радушного приема и такой фантастической возможности".Антонио Аттолини Мурра из мексиканского интернет-портала El Soberano резюмировал: "Страна, которая живет в 11 часовых поясах, страна, где в одной части солнце склоняется к закату, а в другой только восходит, страна с богатейшей историей... Россия принимает нас в своей столице, в Москве. Уже в первые дни можно сказать, что это потрясающий опыт, который помогает пролить свет на то, что западный дискурс скрывал ранее. Познакомились с масштабом медиагруппы "Россия сегодня" и пообщались с руководителями различных подразделений, было невероятно интересно. Мы только начали свое знакомство с Россией, но уже понятно, что это прекрасная возможность познакомиться с Россией, и надеюсь, что в дальнейшем нас ждет много приятных сюрпризов. Помимо этого, работа с коллегами из других стран Латинской Америки позволит нам лучше понимать политические и экономические связи в регионе и отношения между государствами и СМИ".InteRussia – это программа стажировок, шанс ознакомиться с российской повесткой дня из первых уст, посетить лекции и мастер-классы от ведущих медиаагентств, обменяться опытом с коллегами из разных стран, посетить мероприятия партнёров в области публичной дипломатии. Участников ждут насыщенные четыре недели, в течение которых они смогут посетить ведущие общественно-политические и технологические площадки, мероприятия партнёров в области публичной дипломатии и пообщаться с представителями научного и экспертного сообщества.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20221109/venesuela-1830202679.html

https://ria.ru/20221108/mediaindustriya-1829966817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, sputnik, журналистика