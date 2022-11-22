https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833347501.html

Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР

Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР - РИА Новости, 22.11.2022

Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР

ВС РФ контрбатарейным огнем подавили в Харьковской области украинскую батарею с американскими гаубицами M777, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:00

2022-11-22T14:00

2022-11-22T14:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы рф

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС РФ контрбатарейным огнем подавили в Харьковской области украинскую батарею с американскими гаубицами M777, сообщили во вторник в Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", - заявили в Минобороны.Кроме того, за прошедшие сутки в районе населенного пункта Невское в ЛНР уничтожены два украинских минометных взвода.

https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833343296.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, луганская народная республика, безопасность