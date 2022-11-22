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Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833347501.html
Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР
Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР - РИА Новости, 22.11.2022
Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР
ВС РФ контрбатарейным огнем подавили в Харьковской области украинскую батарею с американскими гаубицами M777, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:00
2022-11-22T14:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС РФ контрбатарейным огнем подавили в Харьковской области украинскую батарею с американскими гаубицами M777, сообщили во вторник в Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", - заявили в Минобороны.Кроме того, за прошедшие сутки в районе населенного пункта Невское в ЛНР уничтожены два украинских минометных взвода.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833343296.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
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россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Безопасность
14:00 22.11.2022
 
Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР

Минобороны: российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота миномётного расчёта
Работа миномётного расчёта - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа миномётного расчёта. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС РФ контрбатарейным огнем подавили в Харьковской области украинскую батарею с американскими гаубицами M777, сообщили во вторник в Минобороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", - заявили в Минобороны.
Кроме того, за прошедшие сутки в районе населенного пункта Невское в ЛНР уничтожены два украинских минометных взвода.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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