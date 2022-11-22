https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833347501.html
Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР
Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР - РИА Новости, 22.11.2022
Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР
ВС РФ контрбатарейным огнем подавили в Харьковской области украинскую батарею с американскими гаубицами M777, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:00
2022-11-22T14:00
2022-11-22T14:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС РФ контрбатарейным огнем подавили в Харьковской области украинскую батарею с американскими гаубицами M777, сообщили во вторник в Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", - заявили в Минобороны.Кроме того, за прошедшие сутки в районе населенного пункта Невское в ЛНР уничтожены два украинских минометных взвода.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833343296.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, луганская народная республика, безопасность
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Российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР
Минобороны: российские военные подавили украинскую батарею с гаубицами M777 в ДНР