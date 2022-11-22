https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833340904.html
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 22.11.2022
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС
ВС РФ уничтожили в ДНР украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:41
2022-11-22T13:41
2022-11-22T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221122/drony-1833333211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС
Минобороны: российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37 в ДНР