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Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833340904.html
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 22.11.2022
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС
ВС РФ уничтожили в ДНР украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:41
2022-11-22T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.
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россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы РФ
13:41 22.11.2022
 
Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС

Минобороны: российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37 в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ
Работа подразделений РЭБ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа подразделений РЭБ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:27Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы РФ
 
 
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