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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833276573.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка - РИА Новости, 22.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка и четыре единицы бронированной и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:51
2022-11-22T10:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка и четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна реактивная система залпового огня "Град", три танка (два Т-64БВ и один Т-72М1), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника.
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донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
10:51 22.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 50 человек, три танка и РСЗО "Град"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка и четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна реактивная система залпового огня "Град", три танка (два Т-64БВ и один Т-72М1), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника.
Обломок снаряда - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
09:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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