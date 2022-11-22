https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833276573.html

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка - РИА Новости, 22.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка и четыре единицы бронированной и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:51

2022-11-22T10:51

2022-11-22T10:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка и четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна реактивная система залпового огня "Град", три танка (два Т-64БВ и один Т-72М1), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника.

https://ria.ru/20221122/obstrel-1833254918.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность