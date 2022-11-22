https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833276573.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка - РИА Новости, 22.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка и четыре единицы бронированной и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:51
2022-11-22T10:51
2022-11-22T10:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, РСЗО "Град", три танка и четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна реактивная система залпового огня "Град", три танка (два Т-64БВ и один Т-72М1), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, два танка, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника.
https://ria.ru/20221122/obstrel-1833254918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три танка
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 50 человек, три танка и РСЗО "Град"