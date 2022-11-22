https://ria.ru/20221122/soglasheniya-1833402149.html

Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной

Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной - РИА Новости, 22.11.2022

Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:51

2022-11-22T15:51

2022-11-22T15:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

политика

украина

саммит g20

большая двадцатка

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы был передан проект мирного соглашения с Украиной.Издание "Украинская правда" сообщило, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину рамку возможного соглашения для прямых переговоров.Песков отрицательно ответил на вопрос, поступало ли такое предложение. "Нет", - сказал он.Путин не поехал на саммит "Большой двадцатки", российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле объяснили это необходимостью нахождения президента в России.

https://ria.ru/20221116/bali-1831948628.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, политика, украина, саммит g20, большая двадцатка