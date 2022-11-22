https://ria.ru/20221122/soglasheniya-1833402149.html
Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной
Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной - РИА Новости, 22.11.2022
Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:51
2022-11-22T15:51
2022-11-22T15:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
политика
украина
саммит g20
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы был передан проект мирного соглашения с Украиной.Издание "Украинская правда" сообщило, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину рамку возможного соглашения для прямых переговоров.Песков отрицательно ответил на вопрос, поступало ли такое предложение. "Нет", - сказал он.Путин не поехал на саммит "Большой двадцатки", российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле объяснили это необходимостью нахождения президента в России.
https://ria.ru/20221116/bali-1831948628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, политика, украина, саммит g20, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Украина, Саммит G20, Большая двадцатка
15:51 22.11.2022 (обновлено: 15:55 22.11.2022)
Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной
Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20