https://ria.ru/20221122/soboleznovaniya-1833307511.html

Путин выразил соболезнования Видодо из-за последствий землетрясения

Путин выразил соболезнования Видодо из-за последствий землетрясения - РИА Новости, 22.11.2022

Путин выразил соболезнования Видодо из-за последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:15

2022-11-22T12:15

2022-11-22T12:15

в мире

индонезия

джоко видодо

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением, сообщается на сайте Кремля.Землетрясение магнитудой 5,6 в округе Чанджур в Индонезии, произошедшее 21 ноября, унесло, по оценкам местных СМИ, 162 жизни. Сотни людей пострадали, тысячи домов были разрушены или получили значительные повреждения. Президент Индонезии Джоко Видодо направился в район бедствия, ВМС Индонезии также направили 400 солдат морской пехоты для оказания помощи в эвакуации и поиске жертв землетрясения."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западная Ява. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833233985.html

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в мире, индонезия, джоко видодо, россия, владимир путин