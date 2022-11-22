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Путин выразил соболезнования Видодо из-за последствий землетрясения
Путин выразил соболезнования Видодо из-за последствий землетрясения - РИА Новости, 22.11.2022
Путин выразил соболезнования Видодо из-за последствий землетрясения
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:15
2022-11-22T12:15
2022-11-22T12:15
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джоко видодо
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением, сообщается на сайте Кремля.Землетрясение магнитудой 5,6 в округе Чанджур в Индонезии, произошедшее 21 ноября, унесло, по оценкам местных СМИ, 162 жизни. Сотни людей пострадали, тысячи домов были разрушены или получили значительные повреждения. Президент Индонезии Джоко Видодо направился в район бедствия, ВМС Индонезии также направили 400 солдат морской пехоты для оказания помощи в эвакуации и поиске жертв землетрясения."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западная Ява. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме.
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в мире, индонезия, джоко видодо, россия, владимир путин
В мире, Индонезия, Джоко Видодо, Россия, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования Видодо из-за последствий землетрясения
Путин выразил соболезнования Видодо из-за гибели людей и разрушений при землетрясении
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением, сообщается
на сайте Кремля.
Землетрясение магнитудой 5,6 в округе Чанджур в Индонезии, произошедшее 21 ноября, унесло, по оценкам местных СМИ, 162 жизни. Сотни людей пострадали, тысячи домов были разрушены или получили значительные повреждения. Президент Индонезии Джоко Видодо направился в район бедствия, ВМС Индонезии также направили 400 солдат морской пехоты для оказания помощи в эвакуации и поиске жертв землетрясения.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западная Ява. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме.