https://ria.ru/20221122/samarskiy_universitet-1833309796.html
В России разработают платформу для анализа данных со спутников
В России разработают платформу для анализа данных со спутников - РИА Новости, 22.11.2022
В России разработают платформу для анализа данных со спутников
Ученые Самарского университета разработают первую российскую открытую платформу для обработки и анализа гиперспектральных данных со спутников и беспилотных... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:34
2022-11-22T12:34
2022-11-22T12:35
наука
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САМАРА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработают первую российскую открытую платформу для обработки и анализа гиперспектральных данных со спутников и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, автоматическая обработка таких данных с помощью нейросетей и специальных алгоритмов позволит улучшать качество гиперспектральных изображений, "очищая" их от искажений. Проект будет реализован на средства гранта Фонда содействия инновациям в размере 10 миллионов рублей.Как пояснили в вузе, данные гиперспектрального дистанционного зондирования Земли из космоса и с беспилотных летательных аппаратов применяются для решения различных задач в сельском и лесном хозяйстве, геологии, экологии и правоохранительной сфере — например, для поиска наркосодержащих растений. Основное отличие гиперспектральных изображений от обычных — наличие десятков или даже сотен спектральных каналов, что позволяет обнаружить невидимые обычными камерами различия в наблюдаемых объектах. По информации университета, современные программные комплексы для обработки гиперспектральных данных ДЗЗ, в основном, разработаны компаниями США."В рамках проекта мы разработаем открытую отечественную программную платформу, использующую сквозную технологию сбора и анализа гиперспектральных данных на основе глубокого обучения. Платформа будет общедоступна для использования и расширения ее возможностей для решения нестандартных задач. Она будет написана на языке Python и размещена на известном веб-сервисе GitHub, что сделает ее использование и расширение доступным для максимального числа потенциальных пользователей", — цитирует пресс-служба слова директора Института искусственного интеллекта, профессора Артема Никонорова.Платформа позволит принимать данные с самых различных гиперспектрометров как российского, так и зарубежного производства. Она также сможет помочь с анализом гиперспектральных данных не только в сфере ДЗЗ, но и в медицине — определение онкозаболеваний, патологий сердца и кровообращения, заболеваний сетчатки, в промышленности — определение качества сырья и готовой продукции, определение пород и их химического состава, а также в других отраслях. По словам разработчиков, коммерциализация проекта возможна в перспективе за счет заказной кастомизации платформы под потребности конечного потребителя.
https://ria.ru/20221108/samarskiy_universitet-1829656177.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, сша, россия, самара
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Самарский университет, США, Россия, Самара
САМАРА, 22 ноя — РИА Новости.
Ученые Самарского университета
разработают первую российскую открытую платформу для обработки и анализа гиперспектральных данных со спутников и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Института искусственного интеллекта Самарского университета им. Королева в течение полутора лет разработают первую общедоступную платформу для сбора и обработки гиперспектральных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), получаемых со спутников и беспилотных летательных аппаратов и используемых в сферах умного агропрома и экологического мониторинга", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, автоматическая обработка таких данных с помощью нейросетей и специальных алгоритмов позволит улучшать качество гиперспектральных изображений, "очищая" их от искажений. Проект будет реализован на средства гранта Фонда содействия инновациям в размере 10 миллионов рублей.
Как пояснили в вузе, данные гиперспектрального дистанционного зондирования Земли из космоса и с беспилотных летательных аппаратов применяются для решения различных задач в сельском и лесном хозяйстве, геологии, экологии и правоохранительной сфере — например, для поиска наркосодержащих растений. Основное отличие гиперспектральных изображений от обычных — наличие десятков или даже сотен спектральных каналов, что позволяет обнаружить невидимые обычными камерами различия в наблюдаемых объектах. По информации университета, современные программные комплексы для обработки гиперспектральных данных ДЗЗ, в основном, разработаны компаниями США.
"В рамках проекта мы разработаем открытую отечественную программную платформу, использующую сквозную технологию сбора и анализа гиперспектральных данных на основе глубокого обучения. Платформа будет общедоступна для использования и расширения ее возможностей для решения нестандартных задач. Она будет написана на языке Python и размещена на известном веб-сервисе GitHub, что сделает ее использование и расширение доступным для максимального числа потенциальных пользователей", — цитирует пресс-служба слова директора Института искусственного интеллекта, профессора Артема Никонорова.
Платформа позволит принимать данные с самых различных гиперспектрометров как российского, так и зарубежного производства. Она также сможет помочь с анализом гиперспектральных данных не только в сфере ДЗЗ, но и в медицине — определение онкозаболеваний, патологий сердца и кровообращения, заболеваний сетчатки, в промышленности — определение качества сырья и готовой продукции, определение пород и их химического состава, а также в других отраслях. По словам разработчиков, коммерциализация проекта возможна в перспективе за счет заказной кастомизации платформы под потребности конечного потребителя.