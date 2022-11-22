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В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку - РИА Новости, 22.11.2022
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В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку
В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку - РИА Новости, 22.11.2022
В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку
Полицейские выясняют, кто мог совершить расправу над собакой в Красногорске, сообщается на сайте подмосковного главка МВД России. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:14
2022-11-22T16:14
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские выясняют, кто мог совершить расправу над собакой в Красногорске, сообщается на сайте подмосковного главка МВД России.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как утверждается, с замученной до смерти собакой. Окровавленное животное, как следует из ролика, нашли местные жители возле одного из домов в Красногорске. Собаку отвезли в ветклинику, но она не выжила.Как отмечает главк, в полицию городского округа Красногорск обратились несколько местных жителей, которые рассказали о "жестоком обращении с животным". Полицейские выяснили, что около спуска в подвал "неизвестный причинил телесные повреждения собаке, отчего впоследствии она скончалась"."Опрошены свидетели инцидента. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправному деянию, а также всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220916/zhivoder-1817461296.html
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красногорск
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия
16:14 22.11.2022
 
В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку

Полицейские выяснят, кто мог совершить расправу над собакой в Красногорске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские выясняют, кто мог совершить расправу над собакой в Красногорске, сообщается на сайте подмосковного главка МВД России.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как утверждается, с замученной до смерти собакой. Окровавленное животное, как следует из ролика, нашли местные жители возле одного из домов в Красногорске. Собаку отвезли в ветклинику, но она не выжила.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Как отмечает главк, в полицию городского округа Красногорск обратились несколько местных жителей, которые рассказали о "жестоком обращении с животным". Полицейские выяснили, что около спуска в подвал "неизвестный причинил телесные повреждения собаке, отчего впоследствии она скончалась".
"Опрошены свидетели инцидента. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправному деянию, а также всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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