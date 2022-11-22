https://ria.ru/20221122/rozysk-1833410870.html

В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку

В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку - РИА Новости, 22.11.2022

В Подмосковье полиция ищет живодера, убившего собаку

Полицейские выясняют, кто мог совершить расправу над собакой в Красногорске, сообщается на сайте подмосковного главка МВД России. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:14

2022-11-22T16:14

2022-11-22T16:14

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские выясняют, кто мог совершить расправу над собакой в Красногорске, сообщается на сайте подмосковного главка МВД России.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как утверждается, с замученной до смерти собакой. Окровавленное животное, как следует из ролика, нашли местные жители возле одного из домов в Красногорске. Собаку отвезли в ветклинику, но она не выжила.Как отмечает главк, в полицию городского округа Красногорск обратились несколько местных жителей, которые рассказали о "жестоком обращении с животным". Полицейские выяснили, что около спуска в подвал "неизвестный причинил телесные повреждения собаке, отчего впоследствии она скончалась"."Опрошены свидетели инцидента. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправному деянию, а также всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220916/zhivoder-1817461296.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/zhivoder-1786725220.html

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия