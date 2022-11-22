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Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2022
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Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей
Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2022
Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей
Московские власти приняли решение о реорганизации бывшей промзоны "Калибр", где появятся жилые кварталы, социальные и общественно-деловые учреждения, сообщил... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:14
2022-11-22T09:14
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские власти приняли решение о реорганизации бывшей промзоны "Калибр", где появятся жилые кварталы, социальные и общественно-деловые учреждения, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок расположен между путями Ленинградского направления Московской железной дороги, Новомосковской и Шереметьевской улицами. Сейчас там находятся гаражи, автосервисы, неиспользуемые склады и другие объекты.По данным правительства Москвы, на территории планируется построить 88 тысяч квадратных метров жилья и более 26 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. На месте промзоны появится спорткомплекс и детский сад на 180 мест.Программа комплексного развития территорий (КРТ), реализуемая правительством Москвы, должна вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли. Ожидаемый объем инвестиций в программу КРТ – 7 триллионов рублей.
https://realty.ria.ru/20221110/promzony-1830421462.html
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
09:14 22.11.2022
 

Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские власти приняли решение о реорганизации бывшей промзоны "Калибр", где появятся жилые кварталы, социальные и общественно-деловые учреждения, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Площадь территории в Останкинском районе, подлежащей комплексному развитию, составляет девять гектаров. Вложения в реорганизацию бывшей промзоны достигнут почти 13 миллиардов рублей, благодаря реализации проекта в городе появится около 900 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр.
Участок расположен между путями Ленинградского направления Московской железной дороги, Новомосковской и Шереметьевской улицами. Сейчас там находятся гаражи, автосервисы, неиспользуемые склады и другие объекты.
По данным правительства Москвы, на территории планируется построить 88 тысяч квадратных метров жилья и более 26 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. На месте промзоны появится спорткомплекс и детский сад на 180 мест.
Программа комплексного развития территорий (КРТ), реализуемая правительством Москвы, должна вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли. Ожидаемый объем инвестиций в программу КРТ – 7 триллионов рублей.
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ЭкономикаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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