https://ria.ru/20221122/reorganizatsiya-1833211468.html

Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей

Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2022

Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей

Московские власти приняли решение о реорганизации бывшей промзоны "Калибр", где появятся жилые кварталы, социальные и общественно-деловые учреждения, сообщил... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:14

2022-11-22T09:14

2022-11-22T09:14

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские власти приняли решение о реорганизации бывшей промзоны "Калибр", где появятся жилые кварталы, социальные и общественно-деловые учреждения, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок расположен между путями Ленинградского направления Московской железной дороги, Новомосковской и Шереметьевской улицами. Сейчас там находятся гаражи, автосервисы, неиспользуемые склады и другие объекты.По данным правительства Москвы, на территории планируется построить 88 тысяч квадратных метров жилья и более 26 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. На месте промзоны появится спорткомплекс и детский сад на 180 мест.Программа комплексного развития территорий (КРТ), реализуемая правительством Москвы, должна вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли. Ожидаемый объем инвестиций в программу КРТ – 7 триллионов рублей.

https://realty.ria.ru/20221110/promzony-1830421462.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва