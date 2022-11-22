https://ria.ru/20221122/razgovor-1833350711.html

В Кремле не исключили международного разговора у Путина во вторник

В Кремле не исключили международного разговора у Путина во вторник - РИА Новости, 22.11.2022

В Кремле не исключили международного разговора у Путина во вторник

Президент России Владимир Путин может провести вечером международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:04

2022-11-22T14:04

2022-11-22T14:04

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может провести вечером международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы не исключаем еще вечернего телефонного разговора", - сказал он журналистам, говоря о графике президента на вторник.

https://ria.ru/20221122/sholts-1833331504.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, россия