https://ria.ru/20221122/razgovor-1833350711.html
В Кремле не исключили международного разговора у Путина во вторник
В Кремле не исключили международного разговора у Путина во вторник - РИА Новости, 22.11.2022
В Кремле не исключили международного разговора у Путина во вторник
Президент России Владимир Путин может провести вечером международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:04
2022-11-22T14:04
2022-11-22T14:04
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может провести вечером международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы не исключаем еще вечернего телефонного разговора", - сказал он журналистам, говоря о графике президента на вторник.
https://ria.ru/20221122/sholts-1833331504.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
В Кремле не исключили международного разговора у Путина во вторник
Песков не исключил международного телефонного разговора у Путина во вторник