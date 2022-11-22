Рейтинг@Mail.ru
Памятный знак в честь Михаила Пуговкина установят в Костроме - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221122/pugovkin-1833462037.html
Памятный знак в честь Михаила Пуговкина установят в Костроме
Памятный знак в честь Михаила Пуговкина установят в Костроме - РИА Новости, 22.11.2022
Памятный знак в честь Михаила Пуговкина установят в Костроме
Памятный знак в честь народного артиста СССР, уроженца Костромской губернии Михаила Пуговкина установят на Аллее признания в Костроме, сообщает администрация... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:33
2022-11-22T18:33
культура
михаил пуговкин
кострома
ссср
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16058/18/160581872_0:718:2006:1846_1920x0_80_0_0_1dbff9dd63cec9be71c3f3dc65680530.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Памятный знак в честь народного артиста СССР, уроженца Костромской губернии Михаила Пуговкина установят на Аллее признания в Костроме, сообщает администрация города.По данным горадминистрации, Аллея признания была заложена в год празднования 855-летия Костромы в 2007 году на проспекте Мира. С тех пор ежегодно в День города там открываются памятные знаки с именами известных костромичей и людей, внесших значительный вклад в развитие края. Первыми на Аллее появились четыре латунные плиты с именами князя Юрия Долгорукого, царя Михаила Федоровича Романова, архитекторов Петра Фурсова и Калерии Тороп.Личность, в честь которой будет установлен знак, определяется голосованием среди жителей города. В этом году, информирует администрация Костромы, предлагалось выбрать имя из пяти представленных кандидатур, среди которых выдающиеся имена в области религии, науки, краеведения, литературоведения, режиссуры."Всего в голосовании приняли участие более 1700 костромичей. Более половины участников опроса высказались за установку памятного знака Михаилу Ивановичу Пуговкину", — говорится в сообщении. Отмечается, что памятный знак установят в следующем году.Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии. Сыграл в кино около 100 ролей, в частности, в фильмах "Свадьба в Малиновке" (1967), "Шельменко-денщик" (1971), "Финист - ясный сокол" (1975), "Два капитана" (1976), "Новые приключения капитана Врунгеля" (1978), "Ах, водевиль, водевиль" (1979), "Егорка" (1984), "Приказано взять живым" (1984), "Цирк приехал" (1986), "На златом крыльце сидели" (1986), "Визит к Минотавру" (1987), " Артистка из Грибова" (1988).Артист был награжден орденами "Знак Почета" (1983), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2002), Почета (2003), Отечественной войны II степени, Жукова (2004), "За заслуги" III степени (2007), медалями.
https://ria.ru/20221118/ryazanov-1832171875.html
кострома
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16058/18/160581872_0:530:2006:2035_1920x0_80_0_0_d3ae35a4912a857a552e85a119172868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил пуговкин, кострома, ссср, новости культуры
Культура, Михаил Пуговкин, Кострома, СССР, Новости культуры
18:33 22.11.2022
 
Памятный знак в честь Михаила Пуговкина установят в Костроме

Памятный знак в честь народного артиста СССР Михаила Пуговкина установят в Костроме

© РИА Новости / Б. Виленкин / Перейти в медиабанкАктер Михаил Пуговкин
Актер Михаил Пуговкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Б. Виленкин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Памятный знак в честь народного артиста СССР, уроженца Костромской губернии Михаила Пуговкина установят на Аллее признания в Костроме, сообщает администрация города.
По данным горадминистрации, Аллея признания была заложена в год празднования 855-летия Костромы в 2007 году на проспекте Мира. С тех пор ежегодно в День города там открываются памятные знаки с именами известных костромичей и людей, внесших значительный вклад в развитие края. Первыми на Аллее появились четыре латунные плиты с именами князя Юрия Долгорукого, царя Михаила Федоровича Романова, архитекторов Петра Фурсова и Калерии Тороп.
Личность, в честь которой будет установлен знак, определяется голосованием среди жителей города. В этом году, информирует администрация Костромы, предлагалось выбрать имя из пяти представленных кандидатур, среди которых выдающиеся имена в области религии, науки, краеведения, литературоведения, режиссуры.
"Всего в голосовании приняли участие более 1700 костромичей. Более половины участников опроса высказались за установку памятного знака Михаилу Ивановичу Пуговкину", — говорится в сообщении. Отмечается, что памятный знак установят в следующем году.
Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии. Сыграл в кино около 100 ролей, в частности, в фильмах "Свадьба в Малиновке" (1967), "Шельменко-денщик" (1971), "Финист - ясный сокол" (1975), "Два капитана" (1976), "Новые приключения капитана Врунгеля" (1978), "Ах, водевиль, водевиль" (1979), "Егорка" (1984), "Приказано взять живым" (1984), "Цирк приехал" (1986), "На златом крыльце сидели" (1986), "Визит к Минотавру" (1987), " Артистка из Грибова" (1988).
Артист был награжден орденами "Знак Почета" (1983), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2002), Почета (2003), Отечественной войны II степени, Жукова (2004), "За заслуги" III степени (2007), медалями.
Эльдар Рязанов в своем загородном доме - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 08:00Культура
Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова
 
КультураМихаил ПуговкинКостромаСССРНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала