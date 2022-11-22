https://ria.ru/20221122/pugovkin-1833462037.html

Памятный знак в честь Михаила Пуговкина установят в Костроме

Памятный знак в честь Михаила Пуговкина установят в Костроме - РИА Новости, 22.11.2022

Памятный знак в честь Михаила Пуговкина установят в Костроме

Памятный знак в честь народного артиста СССР, уроженца Костромской губернии Михаила Пуговкина установят на Аллее признания в Костроме, сообщает администрация... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:33

2022-11-22T18:33

2022-11-22T18:33

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Памятный знак в честь народного артиста СССР, уроженца Костромской губернии Михаила Пуговкина установят на Аллее признания в Костроме, сообщает администрация города.По данным горадминистрации, Аллея признания была заложена в год празднования 855-летия Костромы в 2007 году на проспекте Мира. С тех пор ежегодно в День города там открываются памятные знаки с именами известных костромичей и людей, внесших значительный вклад в развитие края. Первыми на Аллее появились четыре латунные плиты с именами князя Юрия Долгорукого, царя Михаила Федоровича Романова, архитекторов Петра Фурсова и Калерии Тороп.Личность, в честь которой будет установлен знак, определяется голосованием среди жителей города. В этом году, информирует администрация Костромы, предлагалось выбрать имя из пяти представленных кандидатур, среди которых выдающиеся имена в области религии, науки, краеведения, литературоведения, режиссуры."Всего в голосовании приняли участие более 1700 костромичей. Более половины участников опроса высказались за установку памятного знака Михаилу Ивановичу Пуговкину", — говорится в сообщении. Отмечается, что памятный знак установят в следующем году.Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии. Сыграл в кино около 100 ролей, в частности, в фильмах "Свадьба в Малиновке" (1967), "Шельменко-денщик" (1971), "Финист - ясный сокол" (1975), "Два капитана" (1976), "Новые приключения капитана Врунгеля" (1978), "Ах, водевиль, водевиль" (1979), "Егорка" (1984), "Приказано взять живым" (1984), "Цирк приехал" (1986), "На златом крыльце сидели" (1986), "Визит к Минотавру" (1987), " Артистка из Грибова" (1988).Артист был награжден орденами "Знак Почета" (1983), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2002), Почета (2003), Отечественной войны II степени, Жукова (2004), "За заслуги" III степени (2007), медалями.

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Светлана Вовк

михаил пуговкин, кострома, ссср, новости культуры