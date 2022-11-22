Официально запущен мультимедийный проект "Ожившие мифы древнего Китая"
Кадр из промо песни к медиапроекту "Ожившие мифы древнего Китая"
МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Официально дан старт проекту производства CGTN по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая".
Мультимедийные продукты - а это анимационные видеоролики, длинные свитки живописи и промо песня "Вечные пространства миров" - выпущены в основных СМИ Китая и России, а также на основных платформах социальных сетей: приложение "Россия-Китай: главное", веб-сайт CGTN на русском, China Media Group Mobile, Яндекс, ВКонтакте и др.
Проект "Ожившие мифы древнего Китая" придерживается инновационной идеи "мысль + искусство + технологии", основывается на классических китайских легендах и пословицах, глубоко исследует основные эмоциональные ассоциации и культурные гены, которые отражают национальный дух, использует передовые цифровые технологии, чтобы показать глубину китайской культуры и искусства.
Работы первого сезона созданы на основе классических мифов и легенд - это "Книга гор и морей" ("Шань хай цзин"), "Вопросы к небу" ("Тяньвэнь"), "Мудрецы из Хуайнани" ("Хуайнань-цзы") и др. Они рассказывают об известных мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и др. Благодаря слиянию техники традиционной китайской пейзажной живописи с западным изобразительным искусством и использованию цифровой технологии дополненной реальности (AR) созданы серии мультимедийных продуктов: длинные свитки живописи с эффектом дополненной реальности и анимационные ролики на разных языках, чтобы помочь аудитории погрузиться в мифологический мир древнего Китая. Первый мультимедийный продукт "Богиня Нюйва" уже официально запущен.
Чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова дебютирует в озвучивании анимационных роликов проекта "Ожившие мифы древнего Китая". Один из лучших мастеров дубляжа из России Сергей Чонишвили также озвучивает этот ролик. Кроме того, Алёна NANA, первый полноценный виртуальный персонаж, созданный в результате китайско-российского сотрудничества, исполняет промо песню "Вечные пространства миров".
Для участия в проекте в качестве консультантов были приглашены исследователи в области литературы и изобразительного искусства из Китая и России. Народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина Владимир Песиков считает, что изложение китайской мифологии в различных художественных формах - это очень удачная идея. Он уверен, что проект "Ожившие мифы древнего Китая" поможет людям из разных стран лучше понять китайскую культуру, живопись и музыку, а также вызовет повышенный интерес у зрителей в России и Европе.