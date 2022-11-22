Рейтинг@Mail.ru
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/pomosch-1833252680.html
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса - РИА Новости, 22.11.2022
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса
"Единая Россия" окажет поддержку женам призванных в рамках частичной мобилизации в ведении бизнеса, партия проведет тематические приемы и консультации с... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:08
2022-11-22T09:08
общество
единая россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_0:182:2995:1866_1920x0_80_0_0_6c5b2643c2c302d0c35a1125ca60555f.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" окажет поддержку женам призванных в рамках частичной мобилизации в ведении бизнеса, партия проведет тематические приемы и консультации с привлечением профильных специалистов, сообщили в пресс-службе ЕР."Поддержка женщин-предпринимателей, в том числе тех, кто занимается управлением бизнесом мужей, мобилизованных в ряды ВС РФ, станет отдельным направлением партпроектов "Женское движение "Единой России" и "Предпринимательство", - сказано в сообщении со ссылкой на слова замсекретаря генсовета ЕР Дарьи Лантратовой.Отмечается, что партия планирует проводить тематические приемы и консультации с привлечением профильных специалистов - налоговой службы, депутатов всех уровней, а также центров "Мой бизнес". При необходимости в рамках партпроектов будут закреплены кураторы из предпринимательского сообщества, профильных общественных организаций и организованы необходимые образовательные программы."В Центры помощи "Единой России" поступило более 17 тысяч заявок от семей мобилизованных… Получаем много обращений от жен мобилизованных, которые занимались предпринимательством. Сейчас женщины должны продолжить семейное дело, сохранить бизнес. Но многие не обладают соответствующим опытом, знаниями и компетенциями", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830401670.html
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823098157.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_5ada9a7692ed3c40b3b6aadca9e1ae08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, единая россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Единая Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
09:08 22.11.2022
 
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса

"Единая Россия" поможет женам призванных в рамках частичной мобилизации в ведении бизнеса

© РИА Новости / Григорий Сысоев"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
"Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" окажет поддержку женам призванных в рамках частичной мобилизации в ведении бизнеса, партия проведет тематические приемы и консультации с привлечением профильных специалистов, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Поддержка женщин-предпринимателей, в том числе тех, кто занимается управлением бизнесом мужей, мобилизованных в ряды ВС РФ, станет отдельным направлением партпроектов "Женское движение "Единой России" и "Предпринимательство", - сказано в сообщении со ссылкой на слова замсекретаря генсовета ЕР Дарьи Лантратовой.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 08:46
В Подмосковье заявили о снижении числа обращений по частичной мобилизации
Отмечается, что партия планирует проводить тематические приемы и консультации с привлечением профильных специалистов - налоговой службы, депутатов всех уровней, а также центров "Мой бизнес". При необходимости в рамках партпроектов будут закреплены кураторы из предпринимательского сообщества, профильных общественных организаций и организованы необходимые образовательные программы.
"В Центры помощи "Единой России" поступило более 17 тысяч заявок от семей мобилизованных… Получаем много обращений от жен мобилизованных, которые занимались предпринимательством. Сейчас женщины должны продолжить семейное дело, сохранить бизнес. Но многие не обладают соответствующим опытом, знаниями и компетенциями", - сказала Лантратова.
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:37Специальная военная операция на Украине
Титов предложил меры помощи бизнесу при мобилизации
 
ОбществоЕдиная РоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала