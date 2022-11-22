https://ria.ru/20221122/pomosch-1833252680.html
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса - РИА Новости, 22.11.2022
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса
"Единая Россия" окажет поддержку женам призванных в рамках частичной мобилизации в ведении бизнеса, партия проведет тематические приемы и консультации с... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:08
2022-11-22T09:08
2022-11-22T09:08
общество
единая россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" окажет поддержку женам призванных в рамках частичной мобилизации в ведении бизнеса, партия проведет тематические приемы и консультации с привлечением профильных специалистов, сообщили в пресс-службе ЕР."Поддержка женщин-предпринимателей, в том числе тех, кто занимается управлением бизнесом мужей, мобилизованных в ряды ВС РФ, станет отдельным направлением партпроектов "Женское движение "Единой России" и "Предпринимательство", - сказано в сообщении со ссылкой на слова замсекретаря генсовета ЕР Дарьи Лантратовой.Отмечается, что партия планирует проводить тематические приемы и консультации с привлечением профильных специалистов - налоговой службы, депутатов всех уровней, а также центров "Мой бизнес". При необходимости в рамках партпроектов будут закреплены кураторы из предпринимательского сообщества, профильных общественных организаций и организованы необходимые образовательные программы."В Центры помощи "Единой России" поступило более 17 тысяч заявок от семей мобилизованных… Получаем много обращений от жен мобилизованных, которые занимались предпринимательством. Сейчас женщины должны продолжить семейное дело, сохранить бизнес. Но многие не обладают соответствующим опытом, знаниями и компетенциями", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830401670.html
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823098157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Единая Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
ЕР поможет женам мобилизованных в ведении бизнеса
"Единая Россия" поможет женам призванных в рамках частичной мобилизации в ведении бизнеса
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" окажет поддержку женам призванных в рамках частичной мобилизации в ведении бизнеса, партия проведет тематические приемы и консультации с привлечением профильных специалистов, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Поддержка женщин-предпринимателей, в том числе тех, кто занимается управлением бизнесом мужей, мобилизованных в ряды ВС РФ
, станет отдельным направлением партпроектов "Женское движение "Единой России" и "Предпринимательство", - сказано в сообщении со ссылкой на слова замсекретаря генсовета ЕР Дарьи Лантратовой.
Отмечается, что партия планирует проводить тематические приемы и консультации с привлечением профильных специалистов - налоговой службы, депутатов всех уровней, а также центров "Мой бизнес". При необходимости в рамках партпроектов будут закреплены кураторы из предпринимательского сообщества, профильных общественных организаций и организованы необходимые образовательные программы.
"В Центры помощи "Единой России" поступило более 17 тысяч заявок от семей мобилизованных… Получаем много обращений от жен мобилизованных, которые занимались предпринимательством. Сейчас женщины должны продолжить семейное дело, сохранить бизнес. Но многие не обладают соответствующим опытом, знаниями и компетенциями", - сказала Лантратова.