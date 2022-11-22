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Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года
Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года - РИА Новости, 22.11.2022
Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года
За сутки в столице выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T22:41
2022-11-22T22:41
2022-11-22T22:41
общество
михаил леус
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За сутки в столице выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года", - написал Леус в своем Telegram-канале.Ранее синоптик сообщал, что 22 ноября 1965 года в Москве выпало 8 миллиметров осадков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Михаил Леус, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года
В Москве выпало восемь миллиметров осадков, ледяной дождь повторил рекорд 1965 года