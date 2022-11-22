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Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года

Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года - РИА Новости, 22.11.2022

Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года

За сутки в столице выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T22:41

2022-11-22T22:41

2022-11-22T22:41

общество

михаил леус

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За сутки в столице выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года", - написал Леус в своем Telegram-канале.Ранее синоптик сообщал, что 22 ноября 1965 года в Москве выпало 8 миллиметров осадков.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил леус, москва, погода, центр "фобос"