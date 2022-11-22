https://ria.ru/20221122/podmoskove-1833274253.html
Глава Подмосковья проверил готовность детского сада в Кубинке
Глава Подмосковья проверил готовность детского сада в Кубинке - РИА Новости, 22.11.2022
Глава Подмосковья проверил готовность детского сада в Кубинке
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность строящегося в Кубинке детского сада на 330 мест, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:04
2022-11-22T11:04
2022-11-22T11:04
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
кубинка
мытищи
общество
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность строящегося в Кубинке детского сада на 330 мест, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Новый детсад станет дошкольным отделением Кубинской школы №2 и откроется после новогодних праздников. Он будет включать в себя 17 групп, 4 из которых будут предназначаться для детей ясельного возраста. Открытие дошкольного учреждения поможет полностью ликвидировать очередь в детский сад в Кубинке."Всё необходимое оборудование закуплено, идёт его сборка и установка. На это понадобится небольшое время, поэтому дети пойдут в группы в январе следующего года. У нас в Подмосковье большая программа по строительству и садов, и школ – количество детей постоянно прибавляется. В том числе, и в Кубинке - легендарном поселке", - приводятся слова Воробьева.В детском саду будут также предусмотрены игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для занятий хореографией и творчеством.К началу 2023 года в Подмосковье откроют еще 4 садика за внебюджетные средства - два в Мытищах, по одному в Красногорске и Ленинском.
https://realty.ria.ru/20221121/podmoskove-1833169618.html
московская область (подмосковье)
кубинка
мытищи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), кубинка, мытищи, общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Кубинка, Мытищи, Общество
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность строящегося в Кубинке детского сада на 330 мест, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Новый детсад станет дошкольным отделением Кубинской школы №2 и откроется после новогодних праздников. Он будет включать в себя 17 групп, 4 из которых будут предназначаться для детей ясельного возраста. Открытие дошкольного учреждения поможет полностью ликвидировать очередь в детский сад в Кубинке.
"Всё необходимое оборудование закуплено, идёт его сборка и установка. На это понадобится небольшое время, поэтому дети пойдут в группы в январе следующего года. У нас в Подмосковье большая программа по строительству и садов, и школ – количество детей постоянно прибавляется. В том числе, и в Кубинке - легендарном поселке", - приводятся слова Воробьева.
В детском саду будут также предусмотрены игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для занятий хореографией и творчеством.
К началу 2023 года в Подмосковье откроют еще 4 садика за внебюджетные средства - два в Мытищах
, по одному в Красногорске
и Ленинском.