https://ria.ru/20221122/podmoskove-1833274253.html

Глава Подмосковья проверил готовность детского сада в Кубинке

Глава Подмосковья проверил готовность детского сада в Кубинке - РИА Новости, 22.11.2022

Глава Подмосковья проверил готовность детского сада в Кубинке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность строящегося в Кубинке детского сада на 330 мест, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:04

2022-11-22T11:04

2022-11-22T11:04

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

кубинка

мытищи

общество

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность строящегося в Кубинке детского сада на 330 мест, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Новый детсад станет дошкольным отделением Кубинской школы №2 и откроется после новогодних праздников. Он будет включать в себя 17 групп, 4 из которых будут предназначаться для детей ясельного возраста. Открытие дошкольного учреждения поможет полностью ликвидировать очередь в детский сад в Кубинке."Всё необходимое оборудование закуплено, идёт его сборка и установка. На это понадобится небольшое время, поэтому дети пойдут в группы в январе следующего года. У нас в Подмосковье большая программа по строительству и садов, и школ – количество детей постоянно прибавляется. В том числе, и в Кубинке - легендарном поселке", - приводятся слова Воробьева.В детском саду будут также предусмотрены игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для занятий хореографией и творчеством.К началу 2023 года в Подмосковье откроют еще 4 садика за внебюджетные средства - два в Мытищах, по одному в Красногорске и Ленинском.

https://realty.ria.ru/20221121/podmoskove-1833169618.html

московская область (подмосковье)

кубинка

мытищи

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), кубинка, мытищи, общество