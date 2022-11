https://ria.ru/20221122/pivovarov-1833323195.html

Приговор экс-главе "Открытой России"* Андрею Пивоварову вступил в силу

андрей пивоваров

открытая россия

краснодарский краевой суд

КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Краснодарский краевой суд признал законным приговор экс-главе "Открытой России"* Андрею Пивоварову, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.Ленинский районный суд Краснодара в середине июля приговорил Пивоварова к 4 годам колонии общего режима по обвинению в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России (статья 284.1 УК РФ)."Рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора. Он оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе.Согласно приговору, Пивоварову также назначен 1 год ограничения свободы, ему запрещено 8 лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом.По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.Задержали Пивоварова в июле 2021 года при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны, сообщало краснодарское управление СК РФ.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия", Великобритания*), Institute of Modern Russia*, Inc ("Институт современной России", США*) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания*).* Организация, признанная нежелательной и прекратившая свою деятельность в России.

2022

