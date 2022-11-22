https://ria.ru/20221122/parashyuty-1833396311.html

Китай снабдит свои космические аппараты новыми тормозными парашютами

Китай снабдит свои космические аппараты новыми тормозными парашютами - РИА Новости, 22.11.2022

Китай снабдит свои космические аппараты новыми тормозными парашютами

Китай снабдит свои космические аппараты тормозными парашютами, чтобы ускорить процесс их схода с орбиты. Тем самым страна планирует отчасти решить проблему... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:37

2022-11-22T15:37

2022-11-22T15:37

россия-китай: главное

китай

земля

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765532945_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_e0c927863e91cc5a45454f06b7e9fe37.jpg

МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай снабдит свои космические аппараты тормозными парашютами, чтобы ускорить процесс их схода с орбиты. Тем самым страна планирует отчасти решить проблему большого количества космического мусора в околоземном пространстве.Космический тормозной парашют представляет собой парус из пленки в десять раз тоньше человеческого волоса. В сложенном состоянии он не больше человеческой ладони, а в развернутом достигает площади стандартной московской "однушки" - 25 квадратных метров.Развернутый парашют тормозит отработавший свое космический аппарат, взаимодействуя с частицами ионосферы. В результате он в разы быстрее входит в плотные слои атмосферы, где и сгорает.Разработчики приводят пример: если находящийся на высоте 700 километров списанный спутник может "болтаться" на орбите Земли до 120 лет, то с тормозным парашютом площадью всего в два квадратных метра он войдет в плотные слои атмосферы уже через 10 лет.Китай уже провел успешные испытания космических тормозных парашютов и намерен ввести их в эксплуатацию в ближайшее время.

https://ria.ru/20221111/radar-1830816057.html

китай

земля

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, земля, космос