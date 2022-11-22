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Китай снабдит свои космические аппараты новыми тормозными парашютами - РИА Новости, 22.11.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221122/parashyuty-1833396311.html
Китай снабдит свои космические аппараты новыми тормозными парашютами
Китай снабдит свои космические аппараты новыми тормозными парашютами - РИА Новости, 22.11.2022
Китай снабдит свои космические аппараты новыми тормозными парашютами
Китай снабдит свои космические аппараты тормозными парашютами, чтобы ускорить процесс их схода с орбиты. Тем самым страна планирует отчасти решить проблему... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:37
2022-11-22T15:37
россия-китай: главное
китай
земля
космос
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МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай снабдит свои космические аппараты тормозными парашютами, чтобы ускорить процесс их схода с орбиты. Тем самым страна планирует отчасти решить проблему большого количества космического мусора в околоземном пространстве.Космический тормозной парашют представляет собой парус из пленки в десять раз тоньше человеческого волоса. В сложенном состоянии он не больше человеческой ладони, а в развернутом достигает площади стандартной московской "однушки" - 25 квадратных метров.Развернутый парашют тормозит отработавший свое космический аппарат, взаимодействуя с частицами ионосферы. В результате он в разы быстрее входит в плотные слои атмосферы, где и сгорает.Разработчики приводят пример: если находящийся на высоте 700 километров списанный спутник может "болтаться" на орбите Земли до 120 лет, то с тормозным парашютом площадью всего в два квадратных метра он войдет в плотные слои атмосферы уже через 10 лет.Китай уже провел успешные испытания космических тормозных парашютов и намерен ввести их в эксплуатацию в ближайшее время.
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китай, земля, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Земля, Космос
15:37 22.11.2022
 

Китай снабдит свои космические аппараты новыми тормозными парашютами

© Фото : China National Space AdministrationЗапуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4" с оптическим спутником дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E" с космодрома Тайюань в Китае
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-4 с оптическим спутником дистанционного зондирования земной поверхности Цзыюань-1 02E с космодрома Тайюань в Китае - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : China National Space Administration
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4" с оптическим спутником дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E" с космодрома Тайюань в Китае
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МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай снабдит свои космические аппараты тормозными парашютами, чтобы ускорить процесс их схода с орбиты. Тем самым страна планирует отчасти решить проблему большого количества космического мусора в околоземном пространстве.
Космический тормозной парашют представляет собой парус из пленки в десять раз тоньше человеческого волоса. В сложенном состоянии он не больше человеческой ладони, а в развернутом достигает площади стандартной московской "однушки" - 25 квадратных метров.
Развернутый парашют тормозит отработавший свое космический аппарат, взаимодействуя с частицами ионосферы. В результате он в разы быстрее входит в плотные слои атмосферы, где и сгорает.
Разработчики приводят пример: если находящийся на высоте 700 километров списанный спутник может "болтаться" на орбите Земли до 120 лет, то с тормозным парашютом площадью всего в два квадратных метра он войдет в плотные слои атмосферы уже через 10 лет.
Китай уже провел успешные испытания космических тормозных парашютов и намерен ввести их в эксплуатацию в ближайшее время.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 14:56Россия-Китай: Главное
Китай представил радар, который поможет отследить спутники-шпионы
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЗемляКосмос
 
 
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