https://ria.ru/20221122/otnosheniya-1833438828.html

Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД

Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД - РИА Новости, 22.11.2022

Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД

Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений, сообщили во вторник в МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел России РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:35

2022-11-22T17:35

2022-11-22T17:35

в мире

михаил богданов

россия

палестина

ближний восток

организация освобождения палестины

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений, сообщили во вторник в МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с заместителем генсекретаря ДФОП (Демократического фронта освобождения Палестины) Фахдом Сулейманом."Была подтверждена важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая углубление политического диалога по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщило ведомство.В сообщении также отмечается, что в ходе обмена мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке основное внимание было уделено палестинской проблематике, включая задачу восстановления палестинского национального единства."При этом с российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать содействие преодолению межпалестинских разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины, нацеленной на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Обсуждалось также положение дел в Сирии и Ливане", - добавлено там.

https://ria.ru/20221118/krakh-1832663324.html

россия

палестина

ближний восток

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в мире, михаил богданов, россия, палестина, ближний восток, организация освобождения палестины