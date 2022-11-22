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Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД - РИА Новости, 22.11.2022
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Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД - РИА Новости, 22.11.2022
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений, сообщили во вторник в МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел России РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:35
2022-11-22T17:35
в мире
михаил богданов
россия
палестина
ближний восток
организация освобождения палестины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений, сообщили во вторник в МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с заместителем генсекретаря ДФОП (Демократического фронта освобождения Палестины) Фахдом Сулейманом."Была подтверждена важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая углубление политического диалога по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщило ведомство.В сообщении также отмечается, что в ходе обмена мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке основное внимание было уделено палестинской проблематике, включая задачу восстановления палестинского национального единства."При этом с российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать содействие преодолению межпалестинских разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины, нацеленной на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Обсуждалось также положение дел в Сирии и Ливане", - добавлено там.
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палестина
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в мире, михаил богданов, россия, палестина, ближний восток, организация освобождения палестины
В мире, Михаил Богданов, Россия, Палестина, Ближний Восток, Организация освобождения Палестины
17:35 22.11.2022
 
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД

МИД: Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений, сообщили во вторник в МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с заместителем генсекретаря ДФОП (Демократического фронта освобождения Палестины) Фахдом Сулейманом.
"Была подтверждена важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая углубление политического диалога по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщило ведомство.
В сообщении также отмечается, что в ходе обмена мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке основное внимание было уделено палестинской проблематике, включая задачу восстановления палестинского национального единства.
"При этом с российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать содействие преодолению межпалестинских разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины, нацеленной на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Обсуждалось также положение дел в Сирии и Ливане", - добавлено там.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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В миреМихаил БогдановРоссияПалестинаБлижний ВостокОрганизация освобождения Палестины
 
 
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