https://ria.ru/20221122/otnosheniya-1833438828.html
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД - РИА Новости, 22.11.2022
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений, сообщили во вторник в МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел России РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:35
2022-11-22T17:35
2022-11-22T17:35
в мире
михаил богданов
россия
палестина
ближний восток
организация освобождения палестины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_a1a3f6e8145a6492f0a2ee3bb497dfe8.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений, сообщили во вторник в МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с заместителем генсекретаря ДФОП (Демократического фронта освобождения Палестины) Фахдом Сулейманом."Была подтверждена важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая углубление политического диалога по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщило ведомство.В сообщении также отмечается, что в ходе обмена мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке основное внимание было уделено палестинской проблематике, включая задачу восстановления палестинского национального единства."При этом с российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать содействие преодолению межпалестинских разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины, нацеленной на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Обсуждалось также положение дел в Сирии и Ливане", - добавлено там.
https://ria.ru/20221118/krakh-1832663324.html
россия
палестина
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:72:2048:1608_1920x0_80_0_0_0138e30666b7bc2b6acb94682501f455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил богданов, россия, палестина, ближний восток, организация освобождения палестины
В мире, Михаил Богданов, Россия, Палестина, Ближний Восток, Организация освобождения Палестины
Россия и Палестина подтвердили важность укрепления отношений, сообщил МИД
МИД: Россия и Палестина подтвердили важность укрепления двусторонних отношений