18:16 22.11.2022 (обновлено: 18:17 22.11.2022)
Петр Фрадков: в ОПК необходимо развивать рыночные механизмы финансирования
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Перед российским оборонно-промышленным комплексом сейчас стоят задачи наращивания выпуска продукции, в том числе в рамках диверсификации и импортозамещения, более эффективному решению которых способствовало бы внедрение рыночных механизмов поддержки и финансирования, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
Как сообщает пресс-служба банка, таким мнением он поделился в ходе своего выступления на пленарном заседании "Как обеспечить экономическое развитие России в условиях санкционных ограничений", состоявшемся в рамках VII Международного форума Финансового университета.
"Оборонно-промышленный комплекс всегда был обособленным элементом нашей экономики, он первый попал под санкции еще в 2014 году, а сейчас перед предприятиями ОПК стоят вопросы по наращиванию выпуска основной продукции, вопросы по импортозамещению и диверсификации. И здесь возникает вопрос денег: каким образом предприятия могут рассчитывать на финансовую поддержку, есть ли рыночные механизмы поддержки этой отрасли в условиях санкционного давления. Какие тут могут быть ответы: очень важный источник – фондовый рынок", - отметил Фрадков.
При этом он добавил, что по российскому законодательству предприятия ОПК не могут, например, выпускать облигации, поскольку это сопряжено с раскрытием информации.
"Этими вопросами – развитием рыночных механизмов поддержки ОПК - надо комплексно заниматься. Более того, проекты импортозамещения и диверсификации – это, по сути, венчурные проекты с точки зрения регулирования. Для любого банка это сложные проекты, и поддержку здесь могут оказать также инструменты госгарантий, институтов развития, которые сейчас актуальны как никогда, все это позволит банковскому сектору финансировать такие проекты в том числе длинным рублем", - резюмировал Фрадков.
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