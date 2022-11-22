https://ria.ru/20221122/opk-1833455777.html

Петр Фрадков: в ОПК необходимо развивать рыночные механизмы финансирования

Петр Фрадков: в ОПК необходимо развивать рыночные механизмы финансирования - РИА Новости, 22.11.2022

Петр Фрадков: в ОПК необходимо развивать рыночные механизмы финансирования

Перед российским оборонно-промышленным комплексом сейчас стоят задачи наращивания выпуска продукции, в том числе в рамках диверсификации и импортозамещения,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:16

2022-11-22T18:16

2022-11-22T18:17

петр фрадков

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технологии

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Перед российским оборонно-промышленным комплексом сейчас стоят задачи наращивания выпуска продукции, в том числе в рамках диверсификации и импортозамещения, более эффективному решению которых способствовало бы внедрение рыночных механизмов поддержки и финансирования, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Как сообщает пресс-служба банка, таким мнением он поделился в ходе своего выступления на пленарном заседании "Как обеспечить экономическое развитие России в условиях санкционных ограничений", состоявшемся в рамках VII Международного форума Финансового университета.При этом он добавил, что по российскому законодательству предприятия ОПК не могут, например, выпускать облигации, поскольку это сопряжено с раскрытием информации.

https://ria.ru/20221114/psb-1831275845.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр фрадков, экономика, технологии, россия, псб (банк псб), промсвязьбанк