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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.11.2022
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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.11.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлен до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:10
2022-11-22T14:25
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлен до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы."Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - подчеркнул Аксенов.
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республика крым, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
14:10 22.11.2022 (обновлено: 14:25 22.11.2022)
 
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 7 декабря

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на въезде в Севастополь
Сотрудник правоохранительных органов на въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник правоохранительных органов на въезде в Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлен до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.
"Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - подчеркнул Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Аксенов опроверг слухи об эвакуации жителей из Армянска
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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