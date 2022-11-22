https://ria.ru/20221122/opasnost-1833354122.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.11.2022

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлен до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:10

2022-11-22T14:10

2022-11-22T14:25

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлен до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы."Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20221122/armyansk-1833314693.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сергей аксенов (политик)