14:10 22.11.2022 (обновлено: 14:25 22.11.2022)
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 7 декабря
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на въезде в Севастополь
Сотрудник правоохранительных органов на въезде в Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлен до 7 декабря, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.
"Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - подчеркнул Аксенов.