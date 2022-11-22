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СБУ проводит обыски в группе VS Energy, пишут СМИ
СБУ проводит обыски в группе VS Energy, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
СБУ проводит обыски в группе VS Energy, пишут СМИ
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в группе VS Energy, владеющей пятью энергораспределительными компаниями, сообщает украинское интернет-издание... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:13
2022-11-22T15:13
2022-11-22T15:13
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в группе VS Energy, владеющей пятью энергораспределительными компаниями, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".По его утверждению, VS Energy якобы контролируют российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Головной офис компании находится в Киеве."СБУ проводит обыски в компании VS Energy, где собственники - россияне Гинер, Воеводин и Бабаков. Это не обычная фирма, а компания, владеющая несколькими облэнерго и занимающая 10% энергетического рынка Украины. Ее совладельцы уже находятся под санкциями, поэтому СБУ туда и пришло с обысками. Ждем результатов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее в ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации "Страны.ua", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго".
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в мире, украина, служба безопасности украины, александр бабаков, евгений гинер, киев, страна.ua
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Александр Бабаков, Евгений Гинер, Киев, Страна.ua
СБУ проводит обыски в группе VS Energy, пишут СМИ
Страна.ua: СБУ проводит обыски в группе VS Energy, владеющей несколькими облэнерго Украины