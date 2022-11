https://ria.ru/20221122/obysk-1833381826.html

СБУ проводит обыски в группе VS Energy, пишут СМИ

2022-11-22T15:13

в мире

украина

служба безопасности украины

александр бабаков

евгений гинер

киев

страна.ua

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в группе VS Energy, владеющей пятью энергораспределительными компаниями, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".По его утверждению, VS Energy якобы контролируют российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Головной офис компании находится в Киеве."СБУ проводит обыски в компании VS Energy, где собственники - россияне Гинер, Воеводин и Бабаков. Это не обычная фирма, а компания, владеющая несколькими облэнерго и занимающая 10% энергетического рынка Украины. Ее совладельцы уже находятся под санкциями, поэтому СБУ туда и пришло с обысками. Ждем результатов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее в ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации "Страны.ua", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго".

