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СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.11.2022
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СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре
СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.11.2022
СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, передает интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:59
2022-11-22T12:20
служба безопасности украины
в мире
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, передает интернет-издание "Страна.ua"."СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ведомство назвало свои действия "мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине". В частности, как говорится в заявлении в Telegram-канале службы, силовики проверяют данные "об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия". Обыски также проходят еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области.Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае синод раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221012/mitropolit-1823479602.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/upts-1831627006.html
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служба безопасности украины, в мире, киево-печерская лавра
Служба безопасности Украины, В мире, Киево-Печерская Лавра
08:59 22.11.2022 (обновлено: 12:20 22.11.2022)
 
СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре

Страна.ua: СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : СБУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, передает интернет-издание "Страна.ua".
"СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Ведомство назвало свои действия "мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине". В частности, как говорится в заявлении в Telegram-канале службы, силовики проверяют данные "об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия".
Обыски также проходят еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области.
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:50Религия
Митрополит УПЦ заявил о заказном характере проведенных у него обысков
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае синод раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 14:28В мире
Депутат Рады: УПЦ нужно лишить прав аренды Киево-Печерской лавры
 
Служба безопасности УкраиныВ миреКиево-Печерская Лавра
 
 
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