https://ria.ru/20221122/obysk-1833250470.html

СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре

СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.11.2022

СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, передает интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:59

2022-11-22T08:59

2022-11-22T12:20

служба безопасности украины

в мире

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, передает интернет-издание "Страна.ua"."СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ведомство назвало свои действия "мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине". В частности, как говорится в заявлении в Telegram-канале службы, силовики проверяют данные "об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия". Обыски также проходят еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области.Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае синод раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221012/mitropolit-1823479602.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/upts-1831627006.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

служба безопасности украины, в мире, киево-печерская лавра