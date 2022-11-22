08:59 22.11.2022 (обновлено: 12:20 22.11.2022)
СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре
Страна.ua: СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, передает интернет-издание "Страна.ua".
Ведомство назвало свои действия "мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине". В частности, как говорится в заявлении в Telegram-канале службы, силовики проверяют данные "об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия".
Обыски также проходят еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае синод раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.