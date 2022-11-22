https://ria.ru/20221122/neft-1833305402.html

СМИ: ЕС пошел на уступки ради ограничения цен на перевозимую морем нефть

СМИ: ЕС пошел на уступки ради ограничения цен на перевозимую морем нефть - РИА Новости, 22.11.2022

СМИ: ЕС пошел на уступки ради ограничения цен на перевозимую морем нефть

Европейский союз пошел на уступки Кипру, Греции и Мальте, чьи танкеры перевозят российскую нефть и которые опасались введения ограничения цен на нефть,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:05

2022-11-22T12:05

2022-11-22T12:05

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Европейский союз пошел на уступки Кипру, Греции и Мальте, чьи танкеры перевозят российскую нефть и которые опасались введения ограничения цен на нефть, перевозимую по морю, сообщает издание Politico.В октябре Politico сообщало, что Венгрия, а также Кипр, Греция и Мальта, чьи танкеры перевозят российскую нефть, выступают в ЕС против ограничения цен на перевозимую морем нефть. Позднее портал Euractiv написал, что Греция и Кипр больше не выступают против. По данным Politico, странам была обещана поддержка со стороны ЕС."Чиновники заявили, что ЕС уже пошел на уступки этим трем странам и ослабил санкции на другие российские товары, такие как удобрения, цемент и другую продукцию, чтобы смягчить удар по их судоходным отраслям", - передает Politico.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221121/novak-1833206954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, экономика, в мире, цены на нефть, нефть, санкции, санкции в отношении россии, европа