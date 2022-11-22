https://ria.ru/20221122/naznacheniya-1833501911.html

Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой

Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой - РИА Новости, 22.11.2022

Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой

Правительство РФ освободило Гульназ Кадырову от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу, ее должность займет... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T21:27

2022-11-22T21:27

2022-11-22T21:27

политика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ освободило Гульназ Кадырову от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу, ее должность займет Екатерина Приезжаева с 10 января 2023 года.Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить 10 января 2023 года Приезжаеву Екатерину Геннадиевну заместителем министра промышленности и торговли РФ", - сообщается в документе.Другим распоряжением кабмин освобождает Гульназ Кадырову от должности замминистра Минпромторга РФ с 9 января 2023 года.

https://ria.ru/20221122/doguzova-1833308000.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)