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Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой - РИА Новости, 22.11.2022
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Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой
Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой - РИА Новости, 22.11.2022
Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой
Правительство РФ освободило Гульназ Кадырову от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу, ее должность займет... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T21:27
2022-11-22T21:27
политика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ освободило Гульназ Кадырову от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу, ее должность займет Екатерина Приезжаева с 10 января 2023 года.Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить 10 января 2023 года Приезжаеву Екатерину Геннадиевну заместителем министра промышленности и торговли РФ", - сообщается в документе.Другим распоряжением кабмин освобождает Гульназ Кадырову от должности замминистра Минпромторга РФ с 9 января 2023 года.
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политика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Политика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
21:27 22.11.2022
 
Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Кадыровой

Екатерина Приезжева назначена замглавы Минпромторга вместо Гульназ Кадыровой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ освободило Гульназ Кадырову от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу, ее должность займет Екатерина Приезжаева с 10 января 2023 года.
Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить 10 января 2023 года Приезжаеву Екатерину Геннадиевну заместителем министра промышленности и торговли РФ", - сообщается в документе.
Другим распоряжением кабмин освобождает Гульназ Кадырову от должности замминистра Минпромторга РФ с 9 января 2023 года.
Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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