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Финансист раскрыла, как "играючи" накопить на старость - РИА Новости, 22.11.2022
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Финансист раскрыла, как "играючи" накопить на старость
Финансист раскрыла, как "играючи" накопить на старость - РИА Новости, 22.11.2022
Финансист раскрыла, как "играючи" накопить на старость
Россиянам, желающим накопить средства, стоит опробовать игровой подход. Об этом рассказала в интервью "Прайму" заместитель директора Института финансовой... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T03:15
2022-11-22T03:15
общество
россия
валерия минчичова
деньги
старость
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиянам, желающим накопить средства, стоит опробовать игровой подход. Об этом рассказала в интервью "Прайму" заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве России Валерия Минчичова.По словам эксперта, игра может помочь выработать привычку регулярно откладывать маленькие суммы — начиная с десяти рублей в день и заканчивая 150 рублями в день."Нужно откладывать в "кубышку" — безналичную или наличную — в 1-й день 10 рублей, во 2-й — 20 рублей, в 3-й — 30 рублей и так далее до 15 числа месяца, когда в копилку попадет 150 рублей. А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, т.е. на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее", — предложила Минчичова. По ее словам, можно ежедневно увеличивать или уменьшать сохраненную сумму, а итог за месяц перевести на накопительный счет.Также собеседница агентства отметила, что крайне важно не тратить отложенные средства "на мелкие радости", а формировать финансовую подушку безопасности.
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общество, россия, валерия минчичова, деньги, старость
Общество, Россия, Валерия Минчичова, Деньги, Старость
03:15 22.11.2022
 
Финансист раскрыла, как "играючи" накопить на старость

Финансист Минчичова посоветовала регулярно откладывать маленькие суммы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиянам, желающим накопить средства, стоит опробовать игровой подход. Об этом рассказала в интервью "Прайму" заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве России Валерия Минчичова.
По словам эксперта, игра может помочь выработать привычку регулярно откладывать маленькие суммы — начиная с десяти рублей в день и заканчивая 150 рублями в день.
"Нужно откладывать в "кубышку" — безналичную или наличную — в 1-й день 10 рублей, во 2-й — 20 рублей, в 3-й — 30 рублей и так далее до 15 числа месяца, когда в копилку попадет 150 рублей. А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, т.е. на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее", — предложила Минчичова.
По ее словам, можно ежедневно увеличивать или уменьшать сохраненную сумму, а итог за месяц перевести на накопительный счет.
Также собеседница агентства отметила, что крайне важно не тратить отложенные средства "на мелкие радости", а формировать финансовую подушку безопасности.
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