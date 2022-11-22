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Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой - РИА Новости, 22.11.2022
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Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой
Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой - РИА Новости, 22.11.2022
Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой
При нахождении чужой банковской карты не следует самостоятельно искать ее владельца, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:15
2022-11-22T01:15
общество
россия
ольга дайнеко
банковские карты
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При нахождении чужой банковской карты не следует самостоятельно искать ее владельца, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.По ее словам, лучше всего в таком случае связаться с родным банком "пластика", чтобы он заблокировал карту и сообщил ее владельцу. Если карта обнаружена возле банкомата или кредитной организации, следует сразу обратиться к сотруднику.Дайнеко предупредила, что искать владельца "пластика" в соцсетях нельзя, поскольку нашедшего могут обвинить в любых незаконных списаниях. Кроме того, не следует переводить на найденную карту средства с сообщением владельцу в мобильный банк, оставлять находку или самостоятельно блокировать "пластик" через банкомат, добавила эксперт.
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общество, россия, ольга дайнеко, банковские карты
Общество, Россия, Ольга Дайнеко, Банковские карты
01:15 22.11.2022
 
Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой

Эксперт Дайнеко: не следует самостоятельно искать владельца найденной банковской карты

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При нахождении чужой банковской карты не следует самостоятельно искать ее владельца, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
"Это может повлечь уже проблемы для самого нашедшего. Ведь неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется вам", — предупредила Дайнеко.
По ее словам, лучше всего в таком случае связаться с родным банком "пластика", чтобы он заблокировал карту и сообщил ее владельцу. Если карта обнаружена возле банкомата или кредитной организации, следует сразу обратиться к сотруднику.
Дайнеко предупредила, что искать владельца "пластика" в соцсетях нельзя, поскольку нашедшего могут обвинить в любых незаконных списаниях. Кроме того, не следует переводить на найденную карту средства с сообщением владельцу в мобильный банк, оставлять находку или самостоятельно блокировать "пластик" через банкомат, добавила эксперт.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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ОбществоРоссияОльга ДайнекоБанковские карты
 
 
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