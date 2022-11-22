https://ria.ru/20221122/nakhodka-1833229298.html

Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой

Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой - РИА Новости, 22.11.2022

Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой

При нахождении чужой банковской карты не следует самостоятельно искать ее владельца, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T01:15

2022-11-22T01:15

2022-11-22T01:15

общество

россия

ольга дайнеко

банковские карты

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При нахождении чужой банковской карты не следует самостоятельно искать ее владельца, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.По ее словам, лучше всего в таком случае связаться с родным банком "пластика", чтобы он заблокировал карту и сообщил ее владельцу. Если карта обнаружена возле банкомата или кредитной организации, следует сразу обратиться к сотруднику.Дайнеко предупредила, что искать владельца "пластика" в соцсетях нельзя, поскольку нашедшего могут обвинить в любых незаконных списаниях. Кроме того, не следует переводить на найденную карту средства с сообщением владельцу в мобильный банк, оставлять находку или самостоятельно блокировать "пластик" через банкомат, добавила эксперт.

https://ria.ru/20221121/moshenniki-1833060603.html

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общество, россия, ольга дайнеко, банковские карты