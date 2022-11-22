Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя делать с найденной картой
Эксперт Дайнеко: не следует самостоятельно искать владельца найденной банковской карты
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. При нахождении чужой банковской карты не следует самостоятельно искать ее владельца, рассказала в интервью агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
"Это может повлечь уже проблемы для самого нашедшего. Ведь неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется вам", — предупредила Дайнеко.
По ее словам, лучше всего в таком случае связаться с родным банком "пластика", чтобы он заблокировал карту и сообщил ее владельцу. Если карта обнаружена возле банкомата или кредитной организации, следует сразу обратиться к сотруднику.
Дайнеко предупредила, что искать владельца "пластика" в соцсетях нельзя, поскольку нашедшего могут обвинить в любых незаконных списаниях. Кроме того, не следует переводить на найденную карту средства с сообщением владельцу в мобильный банк, оставлять находку или самостоятельно блокировать "пластик" через банкомат, добавила эксперт.