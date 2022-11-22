https://ria.ru/20221122/naemniki-1833276278.html
СК проверит информацию о наемниках из стран НАТО в составе ВСУ
СК проверит информацию о наемниках из стран НАТО в составе ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
СК проверит информацию о наемниках из стран НАТО в составе ВСУ
Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Киева наемников из стран НАТО,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:50
2022-11-22T10:50
2022-11-22T10:58
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нато
вооруженные силы украины
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Киева наемников из стран НАТО, сообщается в Telegram-канале СК РФ."СК России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Украины наемников из стран НАТО. По информации Народной милиции ЛНР, в Донбассе под видом частных военных компаний, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при этом на Украине еще до начала специальной военной операции действовал "иностранный легион", в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы."В рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима проверят информацию об участии иностранных наемников в военных действиях на стороне Украины, в случае ее подтверждения действиям причастных лиц будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221122/naemnik-1833233012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), нато, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:50 22.11.2022 (обновлено: 10:58 22.11.2022)
СК проверит информацию о наемниках из стран НАТО в составе ВСУ
СК проверит информацию о наемниках из стран НАТО, воюющих на стороне украинской армии