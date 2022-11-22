https://ria.ru/20221122/naemniki-1833276278.html

СК проверит информацию о наемниках из стран НАТО в составе ВСУ

СК проверит информацию о наемниках из стран НАТО в составе ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022

СК проверит информацию о наемниках из стран НАТО в составе ВСУ

Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Киева наемников из стран НАТО,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:50

2022-11-22T10:50

2022-11-22T10:58

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нато

вооруженные силы украины

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Киева наемников из стран НАТО, сообщается в Telegram-канале СК РФ."СК России в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Украины наемников из стран НАТО. По информации Народной милиции ЛНР, в Донбассе под видом частных военных компаний, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при этом на Украине еще до начала специальной военной операции действовал "иностранный легион", в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы."В рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима проверят информацию об участии иностранных наемников в военных действиях на стороне Украины, в случае ее подтверждения действиям причастных лиц будет дана правовая оценка", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221122/naemnik-1833233012.html

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Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), нато, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр