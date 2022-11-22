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Wildberries отреагировал на заявление москвички об отравлении мухоморами - РИА Новости, 22.11.2022
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Wildberries отреагировал на заявление москвички об отравлении мухоморами
Wildberries отреагировал на заявление москвички об отравлении мухоморами - РИА Новости, 22.11.2022
Wildberries отреагировал на заявление москвички об отравлении мухоморами
Факт покупки мухоморов, которыми отравилась москвичка, на Wildberries вызывает сомнения, как и то, что именно эта продукция стала причиной ухудшения состояния... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:11
2022-11-22T15:15
москва
wildberries
происшествия
технологии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Факт покупки мухоморов, которыми отравилась москвичка, на Wildberries вызывает сомнения, как и то, что именно эта продукция стала причиной ухудшения состояния здоровья, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Есть вопросы и сомнения, действительно ли данная продукция была приобретена у нас, она ли стала причиной недуга, не было ли нарушений рекомендаций производителей данного БАДа по его использованию: ответить на этот вопрос смогут только врачи в ходе экспертизы", - заявили в компании.Ранее во вторник источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что жительница Москвы попала в институт Склифосовского с отравлением мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries. При этом, по словам собеседника, полиция проводит проверку."Мы ввели запрет на продажу БАДов, содержащих мухоморы, на онлайн-платформе еще несколько месяцев назад, так как для нас важно здоровье и благополучие потребителей. В соответствии с нашими правилами, все пищевые добавки, продающиеся на нашей онлайн-платформе, должны иметь необходимые разрешающие документы и сертификаты качества, которые проверяются автоматически в режиме онлайн благодаря интеграции с сервисами ЕЭК", - добавили в компании.В ноябре суд в Красноярске запретил публикацию на Wildberries данных о продаже БАДов с мухоморами. Поводом для иска стал случай с местным подростком, который попал в больницу с отравлением после того, как "ради новых ощущений" съел купленные на Wildberries мухоморы.Опасность мухоморов обусловлена высокой концентрацией различных ядов в его составе, способных вызывать расстройства в пространственном ориентировании, слуховые и визуальные галлюцинации. При употреблении этих грибов серьезно страдает парасимпатическая нервная система.
https://ria.ru/20221114/mukhomory-1830915374.html
https://ria.ru/20221022/otravlenie-1825854187.html
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москва, wildberries, происшествия, технологии
Москва, Wildberries, Происшествия, Технологии
15:11 22.11.2022 (обновлено: 15:15 22.11.2022)
 
Wildberries отреагировал на заявление москвички об отравлении мухоморами

Wildberries усомнился, что госпитализированная москвичка купила мухоморы именно на нем

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНазвание интернет-магазина Wildberries
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Название интернет-магазина Wildberries . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Факт покупки мухоморов, которыми отравилась москвичка, на Wildberries вызывает сомнения, как и то, что именно эта продукция стала причиной ухудшения состояния здоровья, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Есть вопросы и сомнения, действительно ли данная продукция была приобретена у нас, она ли стала причиной недуга, не было ли нарушений рекомендаций производителей данного БАДа по его использованию: ответить на этот вопрос смогут только врачи в ходе экспертизы", - заявили в компании.
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Ранее во вторник источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что жительница Москвы попала в институт Склифосовского с отравлением мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries. При этом, по словам собеседника, полиция проводит проверку.
"Мы ввели запрет на продажу БАДов, содержащих мухоморы, на онлайн-платформе еще несколько месяцев назад, так как для нас важно здоровье и благополучие потребителей. В соответствии с нашими правилами, все пищевые добавки, продающиеся на нашей онлайн-платформе, должны иметь необходимые разрешающие документы и сертификаты качества, которые проверяются автоматически в режиме онлайн благодаря интеграции с сервисами ЕЭК", - добавили в компании.
В ноябре суд в Красноярске запретил публикацию на Wildberries данных о продаже БАДов с мухоморами. Поводом для иска стал случай с местным подростком, который попал в больницу с отравлением после того, как "ради новых ощущений" съел купленные на Wildberries мухоморы.
Опасность мухоморов обусловлена высокой концентрацией различных ядов в его составе, способных вызывать расстройства в пространственном ориентировании, слуховые и визуальные галлюцинации. При употреблении этих грибов серьезно страдает парасимпатическая нервная система.
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