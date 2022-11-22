15:11 22.11.2022 (обновлено: 15:15 22.11.2022)
Wildberries отреагировал на заявление москвички об отравлении мухоморами
Wildberries усомнился, что госпитализированная москвичка купила мухоморы именно на нем
Название интернет-магазина Wildberries . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Факт покупки мухоморов, которыми отравилась москвичка, на Wildberries вызывает сомнения, как и то, что именно эта продукция стала причиной ухудшения состояния здоровья, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Есть вопросы и сомнения, действительно ли данная продукция была приобретена у нас, она ли стала причиной недуга, не было ли нарушений рекомендаций производителей данного БАДа по его использованию: ответить на этот вопрос смогут только врачи в ходе экспертизы", - заявили в компании.
Ранее во вторник источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что жительница Москвы попала в институт Склифосовского с отравлением мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries. При этом, по словам собеседника, полиция проводит проверку.
"Мы ввели запрет на продажу БАДов, содержащих мухоморы, на онлайн-платформе еще несколько месяцев назад, так как для нас важно здоровье и благополучие потребителей. В соответствии с нашими правилами, все пищевые добавки, продающиеся на нашей онлайн-платформе, должны иметь необходимые разрешающие документы и сертификаты качества, которые проверяются автоматически в режиме онлайн благодаря интеграции с сервисами ЕЭК", - добавили в компании.
В ноябре суд в Красноярске запретил публикацию на Wildberries данных о продаже БАДов с мухоморами. Поводом для иска стал случай с местным подростком, который попал в больницу с отравлением после того, как "ради новых ощущений" съел купленные на Wildberries мухоморы.
Опасность мухоморов обусловлена высокой концентрацией различных ядов в его составе, способных вызывать расстройства в пространственном ориентировании, слуховые и визуальные галлюцинации. При употреблении этих грибов серьезно страдает парасимпатическая нервная система.
22 октября, 09:15Пищевое отравление: симптомы, чем опасно, как оказать первую помощь