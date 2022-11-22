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Бочкарев: более 40% введенного в Москве жилья строится на новых территориях - РИА Новости, 22.11.2022
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Бочкарев: более 40% введенного в Москве жилья строится на новых территориях
Бочкарев: более 40% введенного в Москве жилья строится на новых территориях - РИА Новости, 22.11.2022
Бочкарев: более 40% введенного в Москве жилья строится на новых территориях
С начала года в новой Москве в эксплуатацию сданы свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что составляет более 40% общегородского ввода, сообщил заммэра... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:27
2022-11-22T10:27
москва
андрей бочкарев
жилье
тинао
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. С начала года в новой Москве в эксплуатацию сданы свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что составляет более 40% общегородского ввода, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Всего с начала года в Москве построено чуть более 5,1 миллиона квадратных метров жилья, из них свыше 2,1 миллиона квадратных метров приходится на проекты в ТиНАО. Это объясняется высоким уровнем транспортного и социального обеспечения новых территорий, близостью с природой, а также широким выбором локаций", - сказал Бочкарев, слова которого цитирует интернет портал стройкомплекса Москвы.Как отметил Бочкарев, до конца года в новой Москве планируется сдать еще около 650 тысяч квадратных метров жилья.Кроме того, с начала года в новых округах города было построено около 600 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и социальных объектов. До конца года предполагается сдать еще не менее 100 тысяч "квадратов" инфраструктурных площадей, сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
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москва, андрей бочкарев, жилье, тинао, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Жилье, ТиНАО, Стройкомплекс Москвы
10:27 22.11.2022
 

Бочкарев: более 40% введенного в Москве жилья строится на новых территориях

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. С начала года в новой Москве в эксплуатацию сданы свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья, что составляет более 40% общегородского ввода, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Всего с начала года в Москве построено чуть более 5,1 миллиона квадратных метров жилья, из них свыше 2,1 миллиона квадратных метров приходится на проекты в ТиНАО. Это объясняется высоким уровнем транспортного и социального обеспечения новых территорий, близостью с природой, а также широким выбором локаций", - сказал Бочкарев, слова которого цитирует интернет портал стройкомплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Вчера, 11:37
Бочкарев: на станции "Каширская" БКЛ завершен монтаж исторических панно
Как отметил Бочкарев, до конца года в новой Москве планируется сдать еще около 650 тысяч квадратных метров жилья.
Кроме того, с начала года в новых округах города было построено около 600 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и социальных объектов. До конца года предполагается сдать еще не менее 100 тысяч "квадратов" инфраструктурных площадей, сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
 
МоскваАндрей БочкаревЖильеТиНАОСтройкомплекс Москвы
 
 
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