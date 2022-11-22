https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833461667.html
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 22.11.2022
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации
В Кремле пока не получили обращение карельских депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:29
2022-11-22T18:29
2022-11-22T19:29
россия
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
яблоко
политика
дмитрий песков
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле пока не получили обращение карельских депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет. Пока не видели", — сказал он.Ранее пресс-служба партии "Яблоко" сообщила, что их фракция в заксобрании Карелии направила соответствующий запрос президенту России Владимиру Путину. Как отметили депутаты, президент и другие ответственные лица заявили об окончании призыва по частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было.В конце октября глава государства на одной из пресс-конференций, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что посоветуется с юристами по вопросу о необходимости издания отдельного указа. Позже Песков сообщил, что, согласно заключению правового управления администрации президента, такой документ не требуется.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833371937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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18:29 22.11.2022 (обновлено: 19:29 22.11.2022)
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации
Песков: в Кремле не видели письма "Яблока" с просьбой издать указ о завершении мобилизации