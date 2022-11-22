https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833461667.html

Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации

Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 22.11.2022

Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации

В Кремле пока не получили обращение карельских депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:29

2022-11-22T18:29

2022-11-22T19:29

россия

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

яблоко

политика

дмитрий песков

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле пока не получили обращение карельских депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет. Пока не видели", — сказал он.Ранее пресс-служба партии "Яблоко" сообщила, что их фракция в заксобрании Карелии направила соответствующий запрос президенту России Владимиру Путину. Как отметили депутаты, президент и другие ответственные лица заявили об окончании призыва по частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было.В конце октября глава государства на одной из пресс-конференций, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что посоветуется с юристами по вопросу о необходимости издания отдельного указа. Позже Песков сообщил, что, согласно заключению правового управления администрации президента, такой документ не требуется.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833371937.html

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Владимир Лаврентьев

россия, частичная мобилизация в россии, яблоко, политика, дмитрий песков, вооруженные силы рф, общество, республика карелия