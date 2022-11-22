https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833371937.html

Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации

Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации - РИА Новости, 22.11.2022

Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:46

2022-11-22T14:46

2022-11-22T15:08

госдума рф

частичная мобилизация в россии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации."Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", — сообщается в тексте поправки, внесённой ко второму чтению и одобренной Госдумой.Согласно поправкам, госслужба возобновляется в день выхода служащего."Государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Государственный служащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня", — уточняется в тексте поправки.При этом в период приостановления госслужбы поправками гарантируется сохранение замещаемой должности государственной службы.

https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833132494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, вооруженные силы рф