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Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации - РИА Новости, 22.11.2022
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Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации
Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации - РИА Новости, 22.11.2022
Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:46
2022-11-22T15:08
госдума рф
частичная мобилизация в россии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации."Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", — сообщается в тексте поправки, внесённой ко второму чтению и одобренной Госдумой.Согласно поправкам, госслужба возобновляется в день выхода служащего."Государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Государственный служащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня", — уточняется в тексте поправки.При этом в период приостановления госслужбы поправками гарантируется сохранение замещаемой должности государственной службы.
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госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Вооруженные силы РФ
14:46 22.11.2022 (обновлено: 15:08 22.11.2022)
 
Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации

Госдума приняла проект о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации.
"Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации", — сообщается в тексте поправки, внесённой ко второму чтению и одобренной Госдумой.
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Согласно поправкам, госслужба возобновляется в день выхода служащего.
"Государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Государственный служащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня", — уточняется в тексте поправки.
При этом в период приостановления госслужбы поправками гарантируется сохранение замещаемой должности государственной службы.
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