https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833328977.html

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных - РИА Новости, 22.11.2022

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

В Кремле готовят встречу президента Владимира Путина с семьями призванных по частичной мобилизации военнослужащих, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:16

2022-11-22T13:16

2022-11-22T14:02

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

дмитрий песков

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле готовят встречу президента Владимира Путина с семьями призванных по частичной мобилизации военнослужащих, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На встречах будут присутствовать также матери мобилизованных россиян.Песков отметил, что мероприятие должно стать одной из встреч, о которой ранее говорил сам российский лидер.Седьмого ноября Путин во время визита в Тверскую область заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных. Глава региона Игорь Руденя доложил президенту о помощи военнослужащим, в том числе о выплатах бойцам. Президент обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на тему поддержки мобилизованных.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221116/mobilizatsiya-1832033088.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр