13:16 22.11.2022 (обновлено: 14:02 22.11.2022)
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных
Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных военнослужащих
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле готовят встречу президента Владимира Путина с семьями призванных по частичной мобилизации военнослужащих, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится", — добавил представитель Кремля.
На встречах будут присутствовать также матери мобилизованных россиян.
Песков отметил, что мероприятие должно стать одной из встреч, о которой ранее говорил сам российский лидер.
Седьмого ноября Путин во время визита в Тверскую область заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных. Глава региона Игорь Руденя доложил президенту о помощи военнослужащим, в том числе о выплатах бойцам. Президент обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на тему поддержки мобилизованных.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.