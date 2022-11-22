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В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские - РИА Новости, 22.11.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221122/masterskie-1833452088.html
В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские
В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские - РИА Новости, 22.11.2022
В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские
В Тверском технологическом колледже во вторник открылись две новые мастерские по направлениям "Архитектура" и "Технологии информационного моделирования BIM"... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:04
2022-11-22T18:04
тверская область
игорь руденя
общество
образование - общество
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ТВЕРЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Тверском технологическом колледже во вторник открылись две новые мастерские по направлениям "Архитектура" и "Технологии информационного моделирования BIM" (BIM — вuilding information modelling, информационное моделирование зданий), сообщает пресс-служба регионального правительства.Мастерские созданы в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В мастерской "Архитектура" созданы десять рабочих мест, в мастерской "Технологии информационного моделирования BIM" - 20.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, производственные мастерские помогут студентам более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике, в том числе благодаря изучению нового оборудования и технологий."Тверская область провела модернизацию системы профессионально-технического образования, которая перешла в формат учебно-образовательных кластеров. Как правило, каждый техникум и каждое ПТУ прикреплены к "шефам" – производственным предприятиям. Обеспечена практика на современных производствах", - пояснили в пресс-службе.Всего в 2022 году в Тверской области открыты 12 мастерских в шести учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования. В этом году колледжи строительного кластера выпустили 388 студентоав. Сейчас по специальностям и профессиям строительного профиля в регионе обучаются 1608 студентов.
https://ria.ru/20221109/klaster-1830295751.html
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игорь руденя, общество, образование - общество
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Образование - Общество
18:04 22.11.2022
 

В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские
В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Тверском технологическом колледже во вторник открылись две новые мастерские по направлениям "Архитектура" и "Технологии информационного моделирования BIM" (BIM — вuilding information modelling, информационное моделирование зданий), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мастерские созданы в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В мастерской "Архитектура" созданы десять рабочих мест, в мастерской "Технологии информационного моделирования BIM" - 20.
В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:15Тверская область
В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер
По мнению губернатора региона Игоря Рудени, производственные мастерские помогут студентам более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике, в том числе благодаря изучению нового оборудования и технологий.
"Тверская область провела модернизацию системы профессионально-технического образования, которая перешла в формат учебно-образовательных кластеров. Как правило, каждый техникум и каждое ПТУ прикреплены к "шефам" – производственным предприятиям. Обеспечена практика на современных производствах", - пояснили в пресс-службе.
Всего в 2022 году в Тверской области открыты 12 мастерских в шести учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования. В этом году колледжи строительного кластера выпустили 388 студентоав. Сейчас по специальностям и профессиям строительного профиля в регионе обучаются 1608 студентов.
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоОбразование - Общество
 
 
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