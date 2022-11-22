https://ria.ru/20221122/masterskie-1833452088.html

В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские

В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские - РИА Новости, 22.11.2022

В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские

В Тверском технологическом колледже во вторник открылись две новые мастерские по направлениям "Архитектура" и "Технологии информационного моделирования BIM"... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:04

2022-11-22T18:04

2022-11-22T18:04

тверская область

игорь руденя

общество

образование - общество

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ТВЕРЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Тверском технологическом колледже во вторник открылись две новые мастерские по направлениям "Архитектура" и "Технологии информационного моделирования BIM" (BIM — вuilding information modelling, информационное моделирование зданий), сообщает пресс-служба регионального правительства.Мастерские созданы в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В мастерской "Архитектура" созданы десять рабочих мест, в мастерской "Технологии информационного моделирования BIM" - 20.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, производственные мастерские помогут студентам более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике, в том числе благодаря изучению нового оборудования и технологий."Тверская область провела модернизацию системы профессионально-технического образования, которая перешла в формат учебно-образовательных кластеров. Как правило, каждый техникум и каждое ПТУ прикреплены к "шефам" – производственным предприятиям. Обеспечена практика на современных производствах", - пояснили в пресс-службе.Всего в 2022 году в Тверской области открыты 12 мастерских в шести учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования. В этом году колледжи строительного кластера выпустили 388 студентоав. Сейчас по специальностям и профессиям строительного профиля в регионе обучаются 1608 студентов.

https://ria.ru/20221109/klaster-1830295751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, общество, образование - общество