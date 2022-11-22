https://ria.ru/20221122/masterskie-1833452088.html
В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские
В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские - РИА Новости, 22.11.2022
В Тверском технологическом колледже появились две новые мастерские
В Тверском технологическом колледже во вторник открылись две новые мастерские по направлениям "Архитектура" и "Технологии информационного моделирования BIM"... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:04
2022-11-22T18:04
2022-11-22T18:04
тверская область
игорь руденя
общество
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833449538_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_4b08ead6751340762d2d15c5fff2aed3.jpg
ТВЕРЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Тверском технологическом колледже во вторник открылись две новые мастерские по направлениям "Архитектура" и "Технологии информационного моделирования BIM" (BIM — вuilding information modelling, информационное моделирование зданий), сообщает пресс-служба регионального правительства.Мастерские созданы в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В мастерской "Архитектура" созданы десять рабочих мест, в мастерской "Технологии информационного моделирования BIM" - 20.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, производственные мастерские помогут студентам более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике, в том числе благодаря изучению нового оборудования и технологий."Тверская область провела модернизацию системы профессионально-технического образования, которая перешла в формат учебно-образовательных кластеров. Как правило, каждый техникум и каждое ПТУ прикреплены к "шефам" – производственным предприятиям. Обеспечена практика на современных производствах", - пояснили в пресс-службе.Всего в 2022 году в Тверской области открыты 12 мастерских в шести учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования. В этом году колледжи строительного кластера выпустили 388 студентоав. Сейчас по специальностям и профессиям строительного профиля в регионе обучаются 1608 студентов.
https://ria.ru/20221109/klaster-1830295751.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833449538_14:0:887:655_1920x0_80_0_0_8d504eb1bb2fddcefbb4fc60f75e0525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество, образование - общество
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Образование - Общество
ТВЕРЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Тверском технологическом колледже во вторник открылись две новые мастерские по направлениям "Архитектура" и "Технологии информационного моделирования BIM" (BIM — вuilding information modelling, информационное моделирование зданий), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мастерские созданы в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В мастерской "Архитектура" созданы десять рабочих мест, в мастерской "Технологии информационного моделирования BIM" - 20.
По мнению губернатора региона Игоря Рудени
, производственные мастерские помогут студентам более детально ознакомиться со спецификой будущей профессии на практике, в том числе благодаря изучению нового оборудования и технологий.
"Тверская область провела модернизацию системы профессионально-технического образования, которая перешла в формат учебно-образовательных кластеров. Как правило, каждый техникум и каждое ПТУ прикреплены к "шефам" – производственным предприятиям. Обеспечена практика на современных производствах", - пояснили в пресс-службе.
Всего в 2022 году в Тверской области открыты 12 мастерских в шести учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования. В этом году колледжи строительного кластера выпустили 388 студентоав. Сейчас по специальностям и профессиям строительного профиля в регионе обучаются 1608 студентов.