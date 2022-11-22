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В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
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В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели
В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели - РИА Новости, 22.11.2022
В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели
Пилоты нескольких рейсов из Магадана в поселки региона и на Чукотку приняли решение перенести полеты из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:20
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МАГАДАН, 22 ноя – РИА Новости. Пилоты нескольких рейсов из Магадана в поселки региона и на Чукотку приняли решение перенести полеты из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Магадан".Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и снегопадах во всех округах Магаданской области. Снег в регионе идет уже сутки."Аэропорт работает в штатном режиме, и все дальнемагистральные самолеты отправились в пункты назначения", — рассказал собеседник агентства. По его словам, местные полеты на внутрирегиональных направлениях отложили. Рейсы в Ягодное, Сеймчан и Певек перенесли на другие дни. На месторождение Кубака в Северо-Эвенском округе Колымы полет отменен. Такое решение приняли экипажи самолетов из-за погоды.
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10:20 22.11.2022 (обновлено: 15:02 22.11.2022)
 
В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели

Несколько региональных рейсов не вылетели из Магадана из-за метели

© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Международный аэропорт Магадан
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МАГАДАН, 22 ноя – РИА Новости. Пилоты нескольких рейсов из Магадана в поселки региона и на Чукотку приняли решение перенести полеты из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Магадан".
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и снегопадах во всех округах Магаданской области. Снег в регионе идет уже сутки.
"Аэропорт работает в штатном режиме, и все дальнемагистральные самолеты отправились в пункты назначения", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, местные полеты на внутрирегиональных направлениях отложили. Рейсы в Ягодное, Сеймчан и Певек перенесли на другие дни. На месторождение Кубака в Северо-Эвенском округе Колымы полет отменен. Такое решение приняли экипажи самолетов из-за погоды.
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