https://ria.ru/20221122/magadan-1833301582.html

В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели

В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели - РИА Новости, 22.11.2022

В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели

Пилоты нескольких рейсов из Магадана в поселки региона и на Чукотку приняли решение перенести полеты из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта... РИА Новости, 22.11.2022

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МАГАДАН, 22 ноя – РИА Новости. Пилоты нескольких рейсов из Магадана в поселки региона и на Чукотку приняли решение перенести полеты из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Магадан".Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и снегопадах во всех округах Магаданской области. Снег в регионе идет уже сутки."Аэропорт работает в штатном режиме, и все дальнемагистральные самолеты отправились в пункты назначения", — рассказал собеседник агентства. По его словам, местные полеты на внутрирегиональных направлениях отложили. Рейсы в Ягодное, Сеймчан и Певек перенесли на другие дни. На месторождение Кубака в Северо-Эвенском округе Колымы полет отменен. Такое решение приняли экипажи самолетов из-за погоды.

https://ria.ru/20221122/aeroporty-1833269485.html

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Лана Баева

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