https://ria.ru/20221122/magadan-1833301582.html
В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели
В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели - РИА Новости, 22.11.2022
В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели
Пилоты нескольких рейсов из Магадана в поселки региона и на Чукотку приняли решение перенести полеты из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:20
2022-11-22T10:20
2022-11-22T15:02
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МАГАДАН, 22 ноя – РИА Новости. Пилоты нескольких рейсов из Магадана в поселки региона и на Чукотку приняли решение перенести полеты из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Магадан".Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и снегопадах во всех округах Магаданской области. Снег в регионе идет уже сутки."Аэропорт работает в штатном режиме, и все дальнемагистральные самолеты отправились в пункты назначения", — рассказал собеседник агентства. По его словам, местные полеты на внутрирегиональных направлениях отложили. Рейсы в Ягодное, Сеймчан и Певек перенесли на другие дни. На месторождение Кубака в Северо-Эвенском округе Колымы полет отменен. Такое решение приняли экипажи самолетов из-за погоды.
https://ria.ru/20221122/aeroporty-1833269485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:20 22.11.2022 (обновлено: 15:02 22.11.2022)
В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели
Несколько региональных рейсов не вылетели из Магадана из-за метели