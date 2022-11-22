https://ria.ru/20221122/kvest-1833426818.html
СК завершил расследование дела о травме девочки во время квеста в Иваново
СК завершил расследование дела о травме девочки во время квеста в Иваново - РИА Новости, 22.11.2022
СК завершил расследование дела о травме девочки во время квеста в Иваново
Дело о падении в люк девочки, сломавшей плечо во время квеста, рассмотрит суд в Иваново, организатор игры обвиняется в оказании небезопасных услуг, сообщило... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:58
2022-11-22T16:58
2022-11-22T17:05
происшествия
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ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Дело о падении в люк девочки, сломавшей плечо во время квеста, рассмотрит суд в Иваново, организатор игры обвиняется в оказании небезопасных услуг, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый проводил для детей игру-квест в отдельно оборудованном помещении в развлекательном центре в Иваново. В августе 11-летняя девочка испугалась спецэффектов, побежала, наступила на закрытую крышку деревянного люка, которая открылась, так как не рассчитана на удержание веса человека."Девочка упала в образовавшийся проем со второго уровня на первый, получив в результате падения перелом плечевой кости. Данные травмы относятся к категории повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью", - уточняет СУСК.В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220912/kvest-1816116393.html
https://ria.ru/20221108/kvest-1830010364.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иваново, Россия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
16:58 22.11.2022 (обновлено: 17:05 22.11.2022)
СК завершил расследование дела о травме девочки во время квеста в Иваново
Дело о падении в люк девочки, сломавшей плечо во время квеста, рассмотрит суд в Иваново