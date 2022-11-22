https://ria.ru/20221122/kvest-1833426818.html

СК завершил расследование дела о травме девочки во время квеста в Иваново

СК завершил расследование дела о травме девочки во время квеста в Иваново - РИА Новости, 22.11.2022

СК завершил расследование дела о травме девочки во время квеста в Иваново

Дело о падении в люк девочки, сломавшей плечо во время квеста, рассмотрит суд в Иваново, организатор игры обвиняется в оказании небезопасных услуг, сообщило... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:58

2022-11-22T16:58

2022-11-22T17:05

происшествия

иваново

россия

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Дело о падении в люк девочки, сломавшей плечо во время квеста, рассмотрит суд в Иваново, организатор игры обвиняется в оказании небезопасных услуг, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый проводил для детей игру-квест в отдельно оборудованном помещении в развлекательном центре в Иваново. В августе 11-летняя девочка испугалась спецэффектов, побежала, наступила на закрытую крышку деревянного люка, которая открылась, так как не рассчитана на удержание веса человека."Девочка упала в образовавшийся проем со второго уровня на первый, получив в результате падения перелом плечевой кости. Данные травмы относятся к категории повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью", - уточняет СУСК.В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220912/kvest-1816116393.html

https://ria.ru/20221108/kvest-1830010364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, иваново, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)