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Официальный курс доллара на среду составил 60,66 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 60,66 рубля - РИА Новости, 22.11.2022
Официальный курс доллара на среду составил 60,66 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,13 копейки, до 60,6566 рубля, курс евро вырос на 5,29 копейки, до 62,1774 рубля,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:56
2022-11-22T15:56
2022-11-22T15:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,13 копейки, до 60,6566 рубля, курс евро вырос на 5,29 копейки, до 62,1774 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Московская биржа
15:56 22.11.2022 (обновлено: 15:59 22.11.2022)
Официальный курс доллара на среду составил 60,66 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 60,66 рубля, евро — 62,18