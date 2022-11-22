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Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии - РИА Новости, 22.11.2022
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Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии
Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии - РИА Новости, 22.11.2022
Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии
Льготные кредиты МСП Банка на общую сумму свыше 250 миллионов рублей получили 40 предпринимателей Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:56
2022-11-22T12:56
удмуртская республика
мсп банк
корпорация мсп
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
петр засельский
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Льготные кредиты МСП Банка на общую сумму свыше 250 миллионов рублей получили 40 предпринимателей Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба банка.Финансовая поддержка осуществляется в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства республики. Условия кредитования разработаны специально под потребности региона, уточняется в сообщении.Лидером по кредитованию в республике стала отрасль промышленного производства. Также льготными условиями активно пользовались предприниматели, работающие в области торговли, транспортных перевозок, туризма и других отраслей.Один из клиентов банка в регионе - "Енот-Парк" в центре Ижевска, ставший популярным местом активного отдыха с детьми, занятий спортом и проведения праздников. Благодаря льготному кредиту (под 4,5% годовых) на сумму свыше 6 миллионов в парке появится новый подъемник для тюбингов, а также будут проведены работы по дальнейшему развитию территории. Обеспечением по кредиту стало в том числе зонтичное поручительство Корпорации МСП, рассказали в пресс-службе банка.
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мсп банк, корпорация мсп, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, петр засельский, экономика, новости компаний - экономика
Удмуртская Республика, МСП Банк, Корпорация МСП, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Петр Засельский, Экономика, Новости компаний - Экономика
12:56 22.11.2022
 

Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Льготные кредиты МСП Банка на общую сумму свыше 250 миллионов рублей получили 40 предпринимателей Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба банка.
Финансовая поддержка осуществляется в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства республики. Условия кредитования разработаны специально под потребности региона, уточняется в сообщении.
"Социально-экономическое развитие регионов – одна из наших основных задач, поэтому мы постоянно улучшаем и адаптируем наши продукты под нужды конкретных отраслей и территорий. Такая работа налажена и с Удмуртской республикой, где предприниматели могут получить средства по льготной ставке", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Лидером по кредитованию в республике стала отрасль промышленного производства. Также льготными условиями активно пользовались предприниматели, работающие в области торговли, транспортных перевозок, туризма и других отраслей.
Один из клиентов банка в регионе - "Енот-Парк" в центре Ижевска, ставший популярным местом активного отдыха с детьми, занятий спортом и проведения праздников. Благодаря льготному кредиту (под 4,5% годовых) на сумму свыше 6 миллионов в парке появится новый подъемник для тюбингов, а также будут проведены работы по дальнейшему развитию территории. Обеспечением по кредиту стало в том числе зонтичное поручительство Корпорации МСП, рассказали в пресс-службе банка.
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Удмуртская РеспубликаМСП БанкКорпорация МСПУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскПетр ЗасельскийЭкономикаНовости компаний - Экономика
 
 
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