Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Льготные кредиты МСП Банка на общую сумму свыше 250 миллионов рублей получили 40 предпринимателей Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба банка.
Финансовая поддержка осуществляется в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства республики. Условия кредитования разработаны специально под потребности региона, уточняется в сообщении.
"Социально-экономическое развитие регионов – одна из наших основных задач, поэтому мы постоянно улучшаем и адаптируем наши продукты под нужды конкретных отраслей и территорий. Такая работа налажена и с Удмуртской республикой, где предприниматели могут получить средства по льготной ставке", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Лидером по кредитованию в республике стала отрасль промышленного производства. Также льготными условиями активно пользовались предприниматели, работающие в области торговли, транспортных перевозок, туризма и других отраслей.
Один из клиентов банка в регионе - "Енот-Парк" в центре Ижевска, ставший популярным местом активного отдыха с детьми, занятий спортом и проведения праздников. Благодаря льготному кредиту (под 4,5% годовых) на сумму свыше 6 миллионов в парке появится новый подъемник для тюбингов, а также будут проведены работы по дальнейшему развитию территории. Обеспечением по кредиту стало в том числе зонтичное поручительство Корпорации МСП, рассказали в пресс-службе банка.