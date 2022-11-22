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Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии

Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии - РИА Новости, 22.11.2022

Льготные кредиты МСП Банка получили 40 предпринимателей из Удмуртии

Льготные кредиты МСП Банка на общую сумму свыше 250 миллионов рублей получили 40 предпринимателей Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:56

2022-11-22T12:56

2022-11-22T12:56

удмуртская республика

мсп банк

корпорация мсп

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Льготные кредиты МСП Банка на общую сумму свыше 250 миллионов рублей получили 40 предпринимателей Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба банка.Финансовая поддержка осуществляется в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства республики. Условия кредитования разработаны специально под потребности региона, уточняется в сообщении.Лидером по кредитованию в республике стала отрасль промышленного производства. Также льготными условиями активно пользовались предприниматели, работающие в области торговли, транспортных перевозок, туризма и других отраслей.Один из клиентов банка в регионе - "Енот-Парк" в центре Ижевска, ставший популярным местом активного отдыха с детьми, занятий спортом и проведения праздников. Благодаря льготному кредиту (под 4,5% годовых) на сумму свыше 6 миллионов в парке появится новый подъемник для тюбингов, а также будут проведены работы по дальнейшему развитию территории. Обеспечением по кредиту стало в том числе зонтичное поручительство Корпорации МСП, рассказали в пресс-службе банка.

https://ria.ru/20220624/bank-1797777292.html

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Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, петр засельский, экономика, новости компаний - экономика