https://ria.ru/20221122/kosovo-1833395761.html

Вучич заверил посла США в приверженности диалогу с Приштиной

Вучич заверил посла США в приверженности диалогу с Приштиной - РИА Новости, 22.11.2022

Вучич заверил посла США в приверженности диалогу с Приштиной

Президент Сербии Александр Вучич заверил посла США Кристофера Хилла в приверженности диалогу для решения вопросов в регионе и поблагодарил его за вклад США в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:36

2022-11-22T15:36

2022-11-22T15:54

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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заверил посла США Кристофера Хилла в приверженности диалогу для решения вопросов в регионе и поблагодарил его за вклад США в снижение напряженности в Косово и Метохии в свете спорных мер Приштины, сообщила администрация Вучича.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. В ночь на вторник на совещание с Вучичем в Белград приехали политические представители косовских сербов, он призвал их к сдержанности в свете напряжённости в крае из-за спорных мер Приштины. Во вторник президент Сербии принял посла США."Президент Вучич выразил благодарность за решительное участие США в снижении напряженности в Косово и Метохии и за усилия по дополнительной разрядке ситуации, особенно с учетом постоянного создания искусственных кризисов со стороны временных органов самоуправления в Приштине", - говорится в сообщении."Президент особо подчеркнул, что Сербия, как и всегда до сих пор, продолжит прикладывать огромные усилия, чтобы путем диалога решать все открытые вопросы, так как наша страна, своим ответственным и серьезным подходом показала, что искренне привержена разговору и сотрудничеству с целью сохранения тяжело приобретенного мира и стабильности во всем регионе, за что Сербия непрерывно и последовательно выступает как на местной политической арене, так и на международных форумах", - указала администрация Вучича.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти отложил выписку штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера ещё на 48 часов, о чем сообщил в соцсетях поздно в ночь на вторник.Косовская полиция сообщила ранее, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221121/kosovo-1833142872.html

https://ria.ru/20221120/kosovo-1832871630.html

https://ria.ru/20221107/kosovo-1829804802.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, александр вучич, сербия, косово