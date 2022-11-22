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Посол России обвинил Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово - РИА Новости, 22.11.2022
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Посол России обвинил Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово
Посол России обвинил Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово - РИА Новости, 22.11.2022
Посол России обвинил Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко упрекнул Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово и Метохии, что подстрекает Приштину к нагнетанию... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:42
2022-11-22T14:42
в мире
косово
сербия
александр вучич
россия
альбин курти
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко упрекнул Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово и Метохии, что подстрекает Приштину к нагнетанию напряженности.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. В ночь на вторник на совещание с Вучичем в Белград приехали политические представители косовских сербов, он призвал их к сдержанности в свете напряжённости в крае из-за спорных мер Приштины."Косовский "премьер" Курти в очередной раз отклонил предложения ЕС по стабилизации обстановки на севере Косово, которая находится на грани конфликта. Президент Сербии Александр Вучич в очередной раз продемонстрировал конструктивный настрой. Не удивлюсь, что Запад, невзирая на это, продолжит твердить об обоюдной ответственности Белграда и Приштины за нагнетание напряженности. Насквозь ложный посыл", - цитирует пресс-служба посольства Боцан-Харченко.Российский дипломат отметил, что "вакуум безопасности", о котором говорит Боррель, опасен. "Но почему глава евродипломатии считает, что ни Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона (EULEX), ни натовские Силы для Косово (KFOR) не могут его заполнить во избежание кризиса, понять невозможно. Это вписывается в мандаты данных международных присутствий – полагаю, Боррелю стоило бы с ними ознакомиться. Похоже, Запад намеренно оставляет "вакуум безопасности" для его заполнения косовоалбанским спецназом. Предупреждаем: это путь к конфликту", - говорится в сообщении.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти отложил выписку штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера ещё на 48 часов, о чем сообщил в соцсетях поздно в ночь на вторник. Косовская полиция сообщила ранее, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
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в мире, косово, сербия, александр вучич, россия, альбин курти, александр боцан-харченко
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, Россия, Альбин Курти, Александр Боцан-Харченко
14:42 22.11.2022
 
Посол России обвинил Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово

Посол России в Сербии Боцан-Харченко обвинил Запад в "вакууме безопасности" в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко упрекнул Запад в создании "вакуума безопасности" в Косово и Метохии, что подстрекает Приштину к нагнетанию напряженности.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 21:25
Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич
Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. В ночь на вторник на совещание с Вучичем в Белград приехали политические представители косовских сербов, он призвал их к сдержанности в свете напряжённости в крае из-за спорных мер Приштины.
"Косовский "премьер" Курти в очередной раз отклонил предложения ЕС по стабилизации обстановки на севере Косово, которая находится на грани конфликта. Президент Сербии Александр Вучич в очередной раз продемонстрировал конструктивный настрой. Не удивлюсь, что Запад, невзирая на это, продолжит твердить об обоюдной ответственности Белграда и Приштины за нагнетание напряженности. Насквозь ложный посыл", - цитирует пресс-служба посольства Боцан-Харченко.
Российский дипломат отметил, что "вакуум безопасности", о котором говорит Боррель, опасен. "Но почему глава евродипломатии считает, что ни Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона (EULEX), ни натовские Силы для Косово (KFOR) не могут его заполнить во избежание кризиса, понять невозможно. Это вписывается в мандаты данных международных присутствий – полагаю, Боррелю стоило бы с ними ознакомиться. Похоже, Запад намеренно оставляет "вакуум безопасности" для его заполнения косовоалбанским спецназом. Предупреждаем: это путь к конфликту", - говорится в сообщении.
Военнослужащие армии Сербии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 16:49
Белград заявил о готовности защищать сербов в Косово и Метохии
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти отложил выписку штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера ещё на 48 часов, о чем сообщил в соцсетях поздно в ночь на вторник. Косовская полиция сообщила ранее, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".
Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 14:59
Вучич наградил сербов, уволившихся из косовской полиции
 
В миреКосовоСербияАлександр ВучичРоссияАльбин КуртиАлександр Боцан-Харченко
 
 
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