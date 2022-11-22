https://ria.ru/20221122/koronavirus-1833284167.html
В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 625 случаев COVID-19, 13 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:09
2022-11-22T11:09
2022-11-22T11:10
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 625 случаев COVID-19, 13 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 625, госпитализированы 216 человек, выздоровели 1 030 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 697 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 247 957 случаев коронавируса, выздоровели 3 056 982 человека, умерли 46 879 человек.
https://ria.ru/20221121/pekin-1833122509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
11:09 22.11.2022 (обновлено: 11:10 22.11.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 216 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 625 случаев заражения коронавирусом