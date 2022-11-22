https://ria.ru/20221122/koronavirus-1833256073.html

Новых случаев заражения вариантом COVID-19 "цербер" в России не выявили

Новых случаев заражения вариантом COVID-19 "цербер" в России не выявили - РИА Новости, 22.11.2022

Новых случаев заражения вариантом COVID-19 "цербер" в России не выявили

Доминирующими вариантами коронавируса в России остаются штаммы ВА.4 и ВА.5 на них приходится 97% подтвержденных случаев, новых находок варианта "цербер"... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:28

2022-11-22T09:28

2022-11-22T09:28

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Доминирующими вариантами коронавируса в России остаются штаммы ВА.4 и ВА.5 на них приходится 97% подтвержденных случаев, новых находок варианта "цербер" (B.Q.1.1) в стране не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В базу VGARus по состоянию на 22.11.22 загружено свыше 206 тыс геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. К линии BA.2 геноварианта "омикрон" отнесено 3% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – 97%. Новые находки подвариантов BQ.1/BQ.1.1 не зафиксированы", - говорится в сообщении.Ситуация по гриппу, ОРВИ и COVID-19 остается на пристальном контроле Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221108/tserber-1829842207.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)