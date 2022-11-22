https://ria.ru/20221122/konservatsiya-1833380287.html

Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве

Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве - РИА Новости, 22.11.2022

Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:16

2022-11-22T15:16

2022-11-22T15:16

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городское хозяйство москвы

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жкх

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. ... В межнавигационный период проведем обследование и ремонт силовых установок, насосного оборудования и рулевых систем. На сборщиках плавающего мусора и судах по ликвидации загрязнений отремонтируем агрегаты движительных установок и гидравлическое оборудование ковшей", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Также заммэра напомнил, что в этом году задействованные в очистке акватории суда собрали около 600 тонн мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений."Перед стартом нового сезона навигации на судах проведут комплекс пуско-наладочных работ" - говорится в сообщении.Отмечается, что в зимний период на акватории Москвы-реки будут работать теплоходы "Риф" и "Норд" с ледовым классом до 20 сантиметров. На дежурстве остаются несколько быстроходных катеров для передвижения на свободных от льда участках.

https://ria.ru/20221110/moskva-1830403654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, жкх