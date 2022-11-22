Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКатер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища во время работ по очистке дна
Катер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища во время работ по очистке дна. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. ... В межнавигационный период проведем обследование и ремонт силовых установок, насосного оборудования и рулевых систем. На сборщиках плавающего мусора и судах по ликвидации загрязнений отремонтируем агрегаты движительных установок и гидравлическое оборудование ковшей", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Также заммэра напомнил, что в этом году задействованные в очистке акватории суда собрали около 600 тонн мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений.
"Перед стартом нового сезона навигации на судах проведут комплекс пуско-наладочных работ" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зимний период на акватории Москвы-реки будут работать теплоходы "Риф" и "Норд" с ледовым классом до 20 сантиметров. На дежурстве остаются несколько быстроходных катеров для передвижения на свободных от льда участках.