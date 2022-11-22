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Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве - РИА Новости, 22.11.2022
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Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве
Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве - РИА Новости, 22.11.2022
Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:16
2022-11-22T15:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
жкх
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. ... В межнавигационный период проведем обследование и ремонт силовых установок, насосного оборудования и рулевых систем. На сборщиках плавающего мусора и судах по ликвидации загрязнений отремонтируем агрегаты движительных установок и гидравлическое оборудование ковшей", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Также заммэра напомнил, что в этом году задействованные в очистке акватории суда собрали около 600 тонн мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений."Перед стартом нового сезона навигации на судах проведут комплекс пуско-наладочных работ" - говорится в сообщении.Отмечается, что в зимний период на акватории Москвы-реки будут работать теплоходы "Риф" и "Норд" с ледовым классом до 20 сантиметров. На дежурстве остаются несколько быстроходных катеров для передвижения на свободных от льда участках.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, ЖКХ
15:16 22.11.2022
 

Консервацию коммунального флота на зимний период провели в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКатер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища во время работ по очистке дна
Катер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища во время работ по очистке дна - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Катер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища во время работ по очистке дна. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели консервацию коммунального флота на зимний период в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. ... В межнавигационный период проведем обследование и ремонт силовых установок, насосного оборудования и рулевых систем. На сборщиках плавающего мусора и судах по ликвидации загрязнений отремонтируем агрегаты движительных установок и гидравлическое оборудование ковшей", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Также заммэра напомнил, что в этом году задействованные в очистке акватории суда собрали около 600 тонн мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений.
"Перед стартом нового сезона навигации на судах проведут комплекс пуско-наладочных работ" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зимний период на акватории Москвы-реки будут работать теплоходы "Риф" и "Норд" с ледовым классом до 20 сантиметров. На дежурстве остаются несколько быстроходных катеров для передвижения на свободных от льда участках.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыЖКХ
 
 
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